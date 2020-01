​Para qué sirve cada cuchillo de cocina El cuchillo filetero es otro cuchillo de cocina que merece la pena que conozcamos Redacción Siglo XXI

lunes, 27 de enero de 2020, 12:04 h (CET) La cocina ha evolucionado mucho en los últimos años, pero la gran mayoría todavía sigue suspendiendo algunos de los básicos como por ejemplo conocer los utensilios que tenemos a nuestra disposición. Por esa razón, vamos a explicaros para qué sirve cada cuchillo de cocina, ya que tenemos frente a nosotros una buena colección pero tenemos que descubrir sus particularidades y usos preferentes.



El cuchillo de cocina o cuchillo de cocinero Lo mejor a la hora de elegir el material para nuestra cocina, es echar un vistazo a la Comparativa de los mejores cuchillos, ya que de esta forma, encontraremos muchas opciones y, sobre todo, podremos conocer las particularidades de cada una de ellas.



No obstante, vamos a empezar estudiando los diferentes modelos desde una perspectiva general, ya que así os resultará mucho más sencillo ir desglosando sus particularidades, lo cual permite una elección mucho más profesional y adaptada a nuestras necesidades reales.



Comenzamos con el cuchillo de cocinero, también conocido como cuchillo cebollero o cuchillo del chef, y tiene la característica de que es un modelo muy versátil.



Cuenta con una hoja ancha de unos 20 cm, aunque por supuesto también hay modelos que pueden tener un largo mayor.



Nos va a servir para multitud de trabajos como por ejemplo para picar, trocear carnes o pescados, entre otros.



El cuchillo de puntilla Conocido como cuchillo montador, también es imprescindible en nuestra cocina, y como podréis observar, tiene una apariencia más fina que el anterior y su largo rara vez excede de los 10 cm.



Prestamos especial atención a su punta, la cual es muy afilada, facilitando así los trabajos para los que está destinado como es pelar y trocear frutas y verduras.



El cuchillo deshuesador La hoja de este cuchillo está diseñada con el objetivo de facilitar el proceso de deshuesado de todo tipo de carnes. Su hoja es delgada y hace curva en la mitad superior, facilitando así el acceso a través de la carne.



El cuchillo filetero El cuchillo filetero es otro cuchillo de cocina que merece la pena que conozcamos.



Tiene una interesante similitud con el cuchillo deshuesador, pero en esta ocasión, la dimensión de su hoja siempre será mayor, además de que prima la flexibilidad.



Es perfecto para filetear carnes y pescados, ofreciendo un corte estable, continuo y limpio.



El cuchillo jamonero Aunque su nombre nos inclina a pensar que es un cuchillo exclusivo para el corte de jamón, lo cierto es que está pensado para el corte de piezas de carne de grandes dimensiones.



Su hoja es característica debido a que es fina y muy larga, con la particularidad de que cuenta con muy buena flexibilidad para garantizar la adaptación adecuada a cada corte.



El cuchillo para el pan Cuchillo de hoja alargada que presenta una mayor anchura y se caracteriza sobre todo por tener dientes para serrar.



El cuchillo para salmón También es conocido como cuchillo para carpaccio, y aunque se parece mucho al cuchillo jamonero, la diferencia estriba fundamentalmente en la forma de su punta, ya que en este caso es redondeada.



Además, su superficie es alveolada, logrando así una mayor adherencia de lo cortado.



