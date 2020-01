Aumentan los usuarios que reclaman mayor transparencia a las empresas de alquiler de coches, según Spain Car

Las quejas por los abusos de algunas compañías de alquiler de coches hacen que los usuarios reclamen una mayor transparencia. Spain Car, empresa líder del sector de alquiler de vehículos, desvela las claves de este fenómeno El alquiler de coches es una solución práctica para las necesidades de movilidad de muchos usuarios. De hecho, cada vez son más los conductores que apuestan por esta formula, gracias en parte a la flexibilidad que proporciona poder elegir entre distintos modelos según se necesite.

No obstante, algunas de las compañías más famosas de alquiler de coches reciben muchas quejas por la letra pequeña de los contratos, en la que a menudo se esconden cláusulas abusivas que acaban por encarecer el precio a un nivel bastante molesto. También se habla a menudo de lo complicado que es el proceso de alquiler, aunque hay empresas que facilitan mucho esto, como http://www.spaincar.es/.

La transparencia, esencial en todo tipo de procesos

Lo cierto es que la transparencia es importante cuando se realiza cualquier operación, no solo en el alquiler de coches. De hecho, un cliente espera no llevarse ninguna sorpresa cuando adquiere un producto o servicio, y por ello es fundamental que todo se muestre de forma clara y entendible.

En el caso del alquiler de vehículos, la transparencia implica que no haya letra pequeña, y que todo se explique de un modo sencillo, que cualquiera sea capaz de comprender. En realidad no es nada complicado, aunque muchos conductores se quejan de que algunos contratos son demasiado complejos, y que incluyen en la parte de atrás de la hoja tal cantidad de conceptos que al final se acaba por firmar sin leerlo todo. Algo que no se recomienda en absoluto, porque es ahí donde empiezan los problemas.

Mejoras en la transparencia que se deben aplicar

Desde hace algunos años, la Unión Europea ha solicitado a las empresas de alquiler de coches que apliquen una serie de medidas de transparencia para facilitar a los usuarios las operaciones. Entre ellas se encuentran una mejor explicación sobre la política de combustible, transparencia en las contrataciones online, claridad en la información acerca de los extras y cargos que no están incluidos en los precios de las ofertas o las cantidades en depósito.

Spain Car es un ejemplo de que esta forma de operar es posible, como pueden certificar cientos de clientes que han utilizado sus servicios.

Spain Car, alquiler de coches fácil y sin letra pequeña

En un esfuerzo continuo por la transparencia y facilitar a los usuarios el acceso a un alquiler sin sorpresas, en www.spaincar.es se muestra lo sencillo que es tener un coche de alquiler de cualquier tipo, para cubrir las necesidades que tiene cada conductor.

Las condiciones de alquiler no están en letra pequeña y son de fácil comprensión. También cuenta con una plataforma de pagos fácil y accesible para realizar todas las operaciones con la mayor comodidad.