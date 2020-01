​Amenaza terrorista a las puertas de Europa Jaume Catalán Díaz, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 24 de enero de 2020, 10:36 h (CET) Los últimos ataques terroristas coincidían con la noticia de que EE.UU. planea una gran retirada de tropas de esta región del Sahel, al entender que los grupos armados que operan allí no suponen una amenaza directa contra Norteamérica. Francia, con destacada presencia en Malí, quedaría como única potencia externa desplegada para frenar el avance del terrorismo a las puertas de una Europa que asiste estupefacta a la tendencia al repliegue de Washington. De Oriente Medio a Libia, pasando por Ucrania, los europeos se encuentran cada vez más solos en la estabilización de su vecindario. La alianza con EE.UU. es y seguirá siendo indispensable, pero Europa no puede seguir confiando en que el amigo norteamericano estará siempre ahí para sacarle las castañas del fuego















