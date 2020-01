​Ayudas PAC, ¿Qué son y quién las recibe?

La Política Agraria Común (PAC) está considerada como uno de los grades bloques de actuación de la Unión Europea. Nació después de la Segunda Guerra Mundial con la misión de reactivar la economía y la agricultura como prioridad



El objetivo actual de la PAC es el fomento de la mejora de la productividad, llegar a lograr el autoabastecimiento agrario dentro de la Unión Europea, precios accesibles para sus ciudadanos, además de garantizar a los agricultores que actúan dentro de la zona euro una buena calidad de vida.



Para alcanzar estos supuestos se han realizado distintos tipos de políticas y se facilitan grandes subvenciones a los trabajadores y campos del sector. Ayudas que deben propiciar la permanencia y la actividad del entorno rural, es decir, la estabilidad y seguridad económica del agricultor, posibilitando que pueda evolucionar logrando nuevos métodos de producción, nuevas producciones y alcanzando nuevos mercados.



El agricultor, el principal perceptor de las ayudas PAC El agricultor debe ser el destinatario de las ayudas PAC, aunque las cantidades se diriman desde el Ministerio con las Comunidades Autónomas en colaboración con las organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias, y también las organizaciones medioambientales. Todas ellas debaten y analizan la situación del sector agrario para la elaboración de un plan para la reforma de la Política Agraria Común que está por llegar y que se exige desde Bruselas.



En el mes de enero se han empezado a debatir y consultar sobre los criterios en que se va a basar la distribución de los recursos y ayudas y se presentarán con posteridad a las autoridades competentes de este sector en Europa para el 2021, validando los próximos 5.700 millones de euros.



En relación al ejercicio del año pasado, el reparto, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), de 5.693 millones de euros más otros 1.719 millones para el desarrollo rural, tuvo como destino las proporciones siguientes;



Para Andalucía, 1540 millones, para Castilla y León 926, a Castilla la Mancha le llegaron 698. Por su parte, Extremadura recibió 546 millones, 446 le correspondieron a Aragón, 380 a Cataluña y 270 a Canarias. Todavía quedaron 200 millones más repartidos por el resto de Comunidades Autónomas españolas.



Cómo se es beneficiario de una ayuda PAC No todo agricultor tiene derecho a alguna parte de estas ayudas europeas. Para tener acceso a ellas, se debe ser un agricultor que cumpla con algunos requisitos asociados a los derechos de ayuda y poseer un terreno subvencionable.



Es imprescindible ser un agricultor en activo, esto no significa necesariamente que se trabaje directamente la tierra, sino basta con estar asumiendo algún tipo de riesgo empresarial con una explotación agrícola.



Así mismo, es necesario aportar todos los datos fiscales necesarios que demuestren la situación antes enunciada, aunque también es posible darle permiso a la autoridad para que compruebe la situación en la que se encuentra. De este modo, aunque se esté jubilado o se tengan tierras en arrendamiento, se pueden estar cobrando estas ayudas si se cumplen con los requisitos que se le pide al resto de agricultores.



Los derechos de ayuda PAC no están directamente vinculados a la tierra, sino a las personas, por lo que cualquier titular puede venderlos y cualquier agricultor tiene posibilidades de comprarlos. Para este fin, existen plataformas webs como mercaderechospac.es, desde donde se asesora y gestionan estas acciones de compra venta para hacerlas segura y discretas.



Cada agricultor puede obtener varios derechos de ayuda, cada uno de ellos debe estar vinculado a una hectárea de terreno subvencionable. Las ayudas se pueden obtener por asignación inicial, mediante herencia de otro agricultor, por asignación de la reserva nacional o por compra o cesión temporal.

Los tipos de derecho de ayudas son; normales, de retirada, especiales, excepcionales y aquellos que proceden de la reserva nacional.



Normales Estos son los más abundantes, los que poseen la mayoría de los agricultores. Su cálculo viene en función del resultado que ofrece dividir la media de los importes que se perciben entre la media de las hectáreas que se producen.



De retirada Muy parecidos a las anteriores. Los agricultores beneficiados por este tipo de derecho han tenido que cumplir con la exigencia de la retirada obligatoria de un cultivo durante un periodo de referencia.



Los especiales En este caso, se trata de aquellos percibidos a los ganaderos que durante el periodo de referencia se les han asignado ayudas al ganado, sin estar vinculado a superficie alguna.



Los excepcionales Fue en el año 2010 cuando las ayudas dejaron de ser dependientes de la producción. Sin embargo, los derechos excepcionales se asignaron a los agricultores arrendatarios sin terreno propio antes de esa fecha, declarados con las hectáreas que les correspondían en el arrendamiento.



Procedentes de la reserva nacional Por último, se debe saber que también la reserva nacional asigna derechos de la PAC. Esta asignación se lleva a cabo a través de una circular donde se instauran los criterios generales y también los concretos para acceder a la ayuda, con lo que se asegura una actuación homogénea en todo el suelo nacional.