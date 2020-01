Baleària trabaja en una torre de control de la flota mediante ‘big data’ Comunicae

jueves, 23 de enero de 2020, 17:04 h (CET) Adolfo Utor, presidente de la naviera, ha destacado hoy en Fitur que la digitalización y la ecoeficiencia son una garantía de competitividad al servicio del cliente y en beneficio del planeta. La compañía concreta en 2020 su apuesta por la innovación y la sostenibilidad con ocho ferries ‘smart’ propulsados por gas natural. Este año la naviera incorporará a la flota el primer fast ferry del mundo propulsado por motores duales a gas natural El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha anunciado hoy en Fitur el principal objetivo de la naviera en el ámbito de la innovación y la sostenibilidad: una nueva torre de control para monitorizar la flota mediante big data. Un paso más en la transformación digital y la ecoeficiencia de la compañía, tras la incorporación de smart ships a gas natural, que en 2020 serán ya ocho.



“La tecnología al servicio de los clientes ya es una realidad en Baleària en nuestros smart ships, y ahora queremos usarla para mejorar la eficiencia de los procesos internos y la optimización de los recursos”, ha explicado el presidente de la compañía, Adolfo Utor. Así la naviera está trabajando en el big data y la toma de decisiones mediante datos en tiempo real, con el objetivo de convertirse a medio plazo en una data driven company. El primer proyecto en este sentido es el nuevo sistema de gestión de la compañía, que está previsto que se ponga en marcha en breve, y que automatizará muchos de los procesos actuales y sobre el que se asentarán los nuevos proyectos de innovación tecnológica de la compañía. Como la futura torre de control que permita gestionar de forma más ágil y eficiente las operaciones y los buques de la flota desde distintas vertientes. “La seguridad, el mantenimiento preventivo de los equipos y la eficiencia comercial son los tres ejes de esta torre de control, que será la garantía de éxito de nuestra compañía”, ha explicado Utor. En cuanto a la sostenibilidad, ha explicado que permitirá el control de la emisión de gases contaminantes en tiempo real, y ha recordado que la naviera forma parte del proyecto europeo Green and Connected Ports, que instalará sensores y equipos de medición en los buques.



Un año después de convertirse en la primera naviera del Mediterráneo en incorporar un smart ship a gas natural, Baleària ya dispone de cuatro de estos buques y en 2020 sumará otros cuatro. Una generación de buques innovadora que supone la primera piedra en el proceso de transformación digital en que se encuentra inmersa la compañía y que son pioneros en el uso de un combustible más limpio que suprime totalmente las emisiones de azufre y partículas nocivas para la salud y reduce sustancialmente las de Nox y CO2.



Cabe recordar que la naviera ha apostado por la digitalización de parte de los servicios a bordo (accesos al buque y las acomodaciones mediante código QR, plataforma propia de ocio digital gratuita, videovigilancia de mascotas, conexión a Internet y cobertura de WhatsApp durante toda la travesía, etc.). Además, para los clientes de Carga, Baleària está digitalizando todo el transporte de mercancías para que la operativa sea más ágil y los clientes puedan planificar mejor su logística.



Uno de los cuatros smart ships que incorporará este 2020 será el primer fast ferry del mundo con motores duales a gas natural. “Marcará un nuevo hito en nuestra apuesta por la transformación digital y el gas natural licuado, que nos permiten garantizar competitividad a la vez que mejoramos el servicio a los clientes y contribuimos a la preservación del planeta”, ha señalado Adolfo Utor.



Gas natural: pioneros en eficiencia energética

La eliminación total de las emisiones de azufre y partículas del gas natural permite a Baleària cumplir la normativa de la OMI que desde este 1 de enero exige el uso de combustibles marinos con un máximo de 0,5% de azufre. Además, este combustible novedoso reduce el NOx en un 85% y el C02 en un 30%, siendo clave para mejorar la calidad del aire (con efectos directos en la salud de las personas) y luchar contra el cambio climático.



La estrategia de flota de la naviera contempla disponer de ocho buques con motores duales a gas/fuel este año, y otro más en 2021. Se estima que cuando estén operando los nueve buques se reducirán anualmente 570 toneladas de azufre, 6.535 toneladas de Nox y 92.147 de C02 (lo que equivale a las emisiones anuales de 60.000 coches o a plantar 180.000 árboles). La inversión de Baleària en esta nueva generación de buques es de 380 millones de euros, e incluye tres nuevas construcciones (los ferries Hypatia de Alejandría y Marie Curie que empezaron a navegar en 2019, y el Eleanor Roosevelt, actualmente en construcción) y la remotorización de seis buques (dos en 2019, otras tres en 2020 y una en 2021), y que han sido parcialmente subvencionadas a través del Programa CEF de la Comisión Europea. “La implantación del gas natural en nuestra flota, además de suponer un beneficio claro para el medio ambiente, nos permite también mejorar nuestra competitividad y por tanto garantizar un mejor servicio a los clientes”, ha concluido el presidente de la naviera, Adolfo Utor.

Sobre Baleària

Baleària es la naviera líder en el transporte de pasaje y carga en las conexiones con Baleares, y también une Ceuta, Melilla y Canarias con la península. En el ámbito internacional, ofrece servicios en Marruecos, Argelia y el Caribe (entre Estados Unidos y las Bahamas).



La naviera es pionera a nivel mundial en el uso de gas natural: en 2020 nueve buques de su flota navegarán con este combustible, que reduce las emisiones contaminantes. Entre nuevas construcciones y remotorizaciones, la inversión alcanza los 362 millones de euros en una flota de smart ships que aúnan ecoeficiencia y digitalización. Además, la compañía trabaja en la apertura de nuevos tráficos internacionales, tanto en el norte de África como en el Caribe.



Baleària se define como una empresa ciudadana y responsable, que ha asumido los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas como la hoja de ruta que guía su actividad en los ámbitos de la sostenibilidad económica, social y ambiental.



En 2018, Baleària transportó más de 4.300.000 pasajeros y 5.800.000 metros lineales de carga. Además, su flota de 31 buques navegó casi 1,4 millones de millas. La compañía, en la que trabajan más de 1.600 empleados, facturó 380 millones de euros.

