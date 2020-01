​Jaén en Fitur El oleoturismo, la gastronomía del aceite de oliva y una ruta por la Andalucía Íbera, protagonistas de Jaén en la Feria Internacional de Turismo. Jaime Ruiz de Infante

martes, 21 de enero de 2020, 08:27 h (CET)

Raquel Morales y Francisco Javier Lozano han presentado la presencia de Jaén en Fitur 2020

“Este año traemos mucha fuerza, y estamos seguros de que la provincia de Jaén va a generar mucha atención, porque no solo vamos a presentar nuestros principales destinos turísticos que ya están consolidados, sino que también vamos a trabajar segmentos turísticos nuevos”, ha adelantado, Francisco Javier Lozano, diputado de Promoción y Turismo de Jaén.



Estarán presentes en la Feria los chefs Pedro Sánchez y Juan Aceituno, de los restaurantes Bagá y Damajuana, ambos con una Estrella Michelín, que realizan un showcooking y darán a degustar tapas de sus cocinas. El miércoles, se presentará el número 2 de la revista Jaén Destino Aventura, con la descripción de los espacios protegidos de la provincia, entre ellos, los cuatro parques naturales, como escenario para la práctica de deportes al aire libre y actividades en contacto con la naturaleza.



El jueves 23, se exhibirá la renovada guía de OleotourJaén, que ofrece información con la que demostrar que este tipo de turismo es experiencial, totalmente distinto al que se ofrece en otros espacios.



Para el viernes, el programa de presentaciones reserva a la Ruta Andalucía Íbera, un nuevo producto turístico liderado por la Diputación de Jaén en colaboración de las diputaciones de Córdoba y Granada, “porque entendemos que es una oportunidad importantísima el número y la calidad de yacimientos arqueológicos del tiempo de los íberos en nuestra provincia, y una oportunidad colaborativa que conlleva mayor dinamización y visibilización de este destino turístico, teniendo en cuenta que Andalucía es uno de los espacios geográficos con más yacimientos de este tipo”, ha señalado Francisco Javier Lozano.



Además de las acciones promocionales de la Diputación de Jaén, más de una treintena de ayuntamientos presentarán sus productos turísticos en el estand de la provincia jiennense donde estarán como coexpositores las siete asociaciones comarcales de desarrollo rural, los ayuntamientos de Andújar, Linares, Jaén, Baeza y Úbeda, la Fundación del Olivar y la Asociación de alojamientos de la provincia de Jaén.



Durante estos días se van a celebrar catas de aceite y se realizará un sorteo de 80 botellas de AOVE de cosecha temprana, y se podrán degustar productos agroalimentarios con la marca de calidad Degusta Jaén.



Por último, se informará sobre los festivales musicales que tendrán lugar en el mes de Julio: Un Mar de Canciones, Bluescazorla, Etnosur, Imagina Funk y Vértigo Estival.



Stand de Jaén: Pabellón 5 –B07 Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Bodegas Castelo de Medina, uno de los mejores verdejos del mundo Sus credenciales: un abanico de Medallas de oro, plata y bronce obtenidos en numerosos certámenes internacionales. ​FITUR 2020, del 22 al 26 de enero, en Madrid ​La sostenibilidad, la tecnología y la especialización, seguirán siendo ejes principales de FITUR Las revistas británicas The Drinks Business y Decanter galardonan los vinos del Grupo Faustino La primera concede cinco premios de Rioja Masters 2019, mientras que la segunda publicación señala al Faustino I Gran Reserva como el mejor Rioja entre los Mejores Vinos del Año 2019 ​La 35 Guía Vinos Gourmets 2020, un regalo para estas Fiestas Navideñas 4.360 vinos catados a ciegas, con sus características y precios; 1.119 bodegas referenciadas; 121 zonas vinícolas y mapas de todas las Denominaciones de Origen ​En Marbella, Restaurante Santiago, para festejar las Navidades La carta del Restaurante Santiago, en su renovado establecimiento, sugiere toda una suerte de marisco sabiamente tratado y recién pescado en las costas onubenses, Bahía de Cádiz y Rías Baixas