Nace Youhomey, la startup especializada en alquiler temporal Comunicae

lunes, 20 de enero de 2020, 16:27 h (CET) Dirigida a personas que buscan una vivienda por un plazo de 1 a 6 meses La firma Youhomey ha aterrizado en el mundo de la intermediación inmobiliaria con el objetivo de ofrecer un servicio, con grandes oportunidades de negocio, y hasta ahora desatendido por el sector. Se trata del alquiler temporal, aquel que queda limitado a un plazo que oscila entre uno y seis meses.

La empresa, fundada por el empresario Rodrigo Herrero, inicio su actividad a comienzos del pasado otoño con un posicionamiento claro: intermediar en el alquiler de vivienda temporal (no turística), encargándose la gestión completa de la vivienda. “De este modo, afirma Herrero, el propietario puede despreocuparse de todas las labores que requiere un alquiler, (enseñar la vivienda, ocuparse de todos los asuntos relacionados con la firma del contrato, de la gestión de la fianza, la entrega y recogida de llaves, las reparaciones o limpieza entre uno y otro inquilino, y un largo etcétera) con la ventaja adicional de que añadido Youhomey abona su renta a cada uno de los propietarios todos los días 10 de cada mes, independientemente de si la vivienda está alquilada o no”, afirma.

La idea de este modelo de negocio tardó más de 12 meses en construirse. Herrero asegura que hasta el momento, los propietarios más conservadores apostaban por el alquiler de larga estancia. Del otro lado se han posicionado los que han apostado por el alquiler turísticos por días o semanas. En la franja intermedia, “existe un amplio nicho de mercado que había quedado desatendido y en el que nosotros queremos posicionarnos como el líder absoluto”, añade.

Por el momento, la compañía está centrada en atender la zona de Madrid Central, todo el interior de la M-30, “una zona de máxima demanda para estudiantes y profesionales que hasta ahora tenían muy difícil acceso a la vivienda pues sus necesidades no se ajustan a las características del alquiler de vivienda habitual ni al formato de turístico por días o semanas” afirma Herrero.

En la actualidad Youhomey cuenta con una cartera cercana a los 30 pisos que opera en régimen de gestión con contratos de 1 a 10 años. La compañía prevé crecer en 8 a 10 nuevas propiedades cada mes, alcanzando el centenar de viviendas en el primer semestre del año. Los planes más allá de estas fechas son lograr los 150 contratos de gestión a final de año, y ronda los 800 en el plazo de 5 ejercicios.

La vivienda tipo que comercializa la compañía son estudios y/o pisos de 1 o 2 dormitorios, en un 90% para extranjeros. Otra modalidad que la compañía también gestiona son viviendas amplias, de 3 o 4 dormitorios, que alquila por habitaciones, pero en todo caso son propiedades ubicadas en el centro de Madrid.

Para dar respuesta a todo este tipo de necesidades, Youhomey cuenta en la actualidad con una plantilla que supera los 10 profesionales, entre los que se encuentran sus agentes Youhomey encargado de atender en cualquier momento tanto a propietarios como inquilinos de la compañía.

