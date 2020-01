Matera levanta 10 millones de euros para convertirse en la plataforma de autogestión de inmuebles líder en Europa Comunicae

lunes, 20 de enero de 2020, 12:04 h (CET) Matera fue la 5º inversión en Francia del fondo de venture capital europeo Samaipata, con sede en Madrid, que lideró su ronda semilla en diciembre 2018. Index Ventures lidera ahora la ronda Series A de 10 millones de euros con participación de Samaipata. Matera es una plataforma que permite a los propietarios autogestionar sus inmuebles, sin necesidad de contar con administrador de fincas, y en menos de dos años cuenta ya con una comunidad activa de 25.000 propietarios La plataforma francesa líder de gestión de inmuebles Matera, antes conocida como illiCopro, ha levantado 10 millones de euros en una ronda liderada por Index Ventures y con participación de Samaipata. La compañía utilizará la financiación para acelerar el desarrollo de producto, incorporar 100 personas al equipo y expandirse internacionalmente. Matera tiene como objetivo la democratización del sector, ofreciendo a los propietarios de inmuebles residenciales la posibilidad de autogestionar sus propiedades sin la necesidad de un administrador de fincas.

Matera permite autogestionar todas las operaciones de un inmueble, ofreciendo un conjunto de servicios online y acceso directo a profesionales en los ámbitos de la contabilidad, el derecho, los seguros, servicios comunitarios y otros.

Fundada en enero de 2017, Matera ha sido pionera en el modelo de autogestión de inmuebles residenciales, como alternativa a los intermediarios profesionales tradicionales: los administradores de fincas (en Francia conocidos como “syndics”).

El enfoque innovador de Matera supera en gran medida las principales desventajas de los administradores de fincas tradicionales (es decir, falta de transparencia y baja calidad de los servicios junto con altos precios y una posible desalineación de intereses con los propietarios), al tiempo que mejora considerablemente la vida de los copropietarios.

Los propietarios pueden administrar todas las tareas diarias directamente en Matera, y cuentan con una red de expertos para gestionar servicios más complejos. Cada copropietario puede realizar un seguimiento de los gastos en tiempo real, pagar facturas y cargos online, acceder a una base de datos de proveedores de confianza, informar sobre fugas y otros problemas operativos, e interactuar con otros copropietarios directamente en la plataforma.

La suscripción de Matera también les da acceso a una comunidad más amplia de copropietarios de otros inmuebles, con la que pueden compartir las mejores prácticas en foros, y a soporte profesional, sin coste adicional, para problemas más técnicos como asuntos legales, contabilidad, optimización de costes, o solicitudes de subvenciones y subsidios.

"En menos de dos años, Matera ha gestionado miles de edificios, algunos de ellos con más de 250 apartamentos, en París, Lyon, Nantes y Marsella, tanto en edificios nuevos como en edificios antiguos", dijo el CEO de Matera, Raphaël Di Meglio. "Este éxito es una prueba absoluta de la efectividad de nuestro modelo, que realinea el interés del administrador de la propiedad con el de los copropietarios".

Una comunidad activa de más de 25.000 copropietarios

Gracias a la plataforma, los clientes de Matera han podido reducir los costes de construcción en un 30%, disfrutando de un servicio al cliente mucho más receptivo y se han convertido en parte de una comunidad activa de más de 25.000 copropietarios que comparten las mejores prácticas y recomendaciones sobre los mejores servicios.

"Los propietarios han entendido el valor de una propiedad residencial compartida bien administrada – que incluye ahorros de costes, una mejor vida comunitaria y problemas resueltos de manera efectiva –, y por supuesto el impacto a largo plazo que tiene en el valor financiero de sus propiedades" agregó Raphaël Di Meglio. De hecho, el modelo de Matera genera un círculo virtuoso: cuanto más grande es la comunidad de propiedades gestionadas, mejor y más detallada es la información recopilada sobre los artesanos y proveedores de servicios, que a su vez mejora los servicios prestados.

Dado que el 70% de los grandes condominios que Matera administra son construcciones nuevas (menos de cinco años), Matera está preparada para convertirse en el modelo del futuro. Ya se han establecido acuerdos fructíferos con numerosos promotores, incluidos Eiffage, Bouygues y Kaufman & Broad, así como con proveedores de viviendas sociales (CDC Habitat, Hauts-de-Seine Habitat y otros).

10 millones de euros para convertir a Matera en un líder europeo

Los 10 millones de euros levantados permitirán a Matera acelerar su crecimiento en dos áreas en 2020.

En primer lugar, Matera pretende enriquecer su oferta fortaleciendo el apoyo a la renegociación de contratos (para seguros de edificios, servicios de limpieza y mantenimiento de ascensores), a la gestión de obras de construcción más grandes y a la gestión de contratos (mediación de condiciones) para clientes que compren apartamentos de nueva construcción.

Para respaldar este crecimiento, Matera planea reclutar alrededor de 100 especialistas en el próximo año, incluyendo contables, expertos legales y en seguros, especialistas en inmuebles y profesionales de marketing, recursos humanos, ventas y tecnología.

En segundo lugar, Matera planea expandirse por Europa. España es uno de los destinos más atractivos, al contar con una estructura del mercado residencial y unos desafíos y obligaciones legales muy similares a los de Francia. Otros países que cuentan con características similares son Italia, Bélgica y Alemania. Matera adaptará rápidamente su oferta a nuevas geografías con el objetivo de convertirse en el líder europeo en el sector.

Martin Mignot, socio de Index Ventures, que lidera la ronda de financiación, comentó: “para la mayoría de los propietarios de apartamentos, administrar el inmueble del que son propietarios es un proceso doloroso, costoso y complejo. Nos ha impresionado la tracción y la valoración de los clientes que Matera ha recibido desde su lanzamiento y la visión de los fundadores de transformar la industria".

Junto con Index Ventures, Aurore Falque-Pierrotin y José del Barrio, del fondo de venture capital Europeo de origen español Samaipata, que lideró la ronda semilla de 1,5 millones de euros en 2019, han reafirmado su apoyo: "Matera es ahora una start-up con un modelo de éxito probado como revela un nivel de satisfacción del cliente extraordinario. Sus ambiciones y estrategia de crecimiento son claras en un mercado con un potencial muy alto”.

A ellos se han unido conocidos emprendedores y business angels - Bertrand Jelensperger de “La Fourchette” (plataforma de reserva de restaurantes “El Tenedor”); Paulin Dementhon de la aplicación de car sharing “Drivy” y Marc-David Choukroun de “La Ruche qui dit Oui” (en español, “La Colmena que dice Sí”, una red de consumidores para comprar alimentos directamente de proveedores y agricultores) - que participaron también en esta ronda de financiación.

Sobre Matera

Con un porcentaje reducido de propietarios satisfechos con su administrador de fincas, Matera nace para ofrecer la mejor solución para sus inmuebles: resolver problemas de forma más barata y más efectiva. La plataforma ayuda a los propietarios a realizar tareas de administración cotidianas y les da acceso a profesionales expertos para gestionar asuntos de más complejidad. Raphaël Di Meglio (CEO), Victor Prigent (CPO) y Jérémy Krebs (CTO) fundaron Matera en enero de 2017. Matera cuenta hoy con 50 empleados. Para más información, visitar: www.matera.fr

Sobre Index Ventures

Index Ventures es un fondo de venture capital internacional con sede en San Francisco y Londres que apoya a los emprendedores más ambiciosos a convertir ideas audaces en negocios globales. Algunas de las compañías respaldadas por Index son: Facebook, BlaBlaCar, Deliveroo, Adyen, Dropbox, Revolut y Slack. Para más información, visitar www.indexventures.com

Sobre Samaipata

Samaipata es un fondo de venture capital europeo de origen español con oficinas en Madrid, París y Londres. El fondo fue fundado por José del Barrio, (fundador y ex CEO de la Nevera Roja) y Eduardo Díez-Hotchleitner (Inversor inicial y actual presidente de MásMóvil (MAS) y ex-socio de APAX partners entre otros cargos de relevancia). Samaipata invierte en plataformas digitales en fase semilla en Europa. Tras levantar su primer fondo de 30 millones de euros en 2016 e invertir en compañías como Colvin, OnTruck, Spotahome, Streamloots, 21Buttons, o FoodChéri (vendida al grupo Sodexo), actualmente está trabajando en su segundo fondo de 100 de millones de euros. Para más información, visitar: www.samaipata.vc

