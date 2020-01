Los conductores españoles creen que su seguridad vial depende de otros

Continental, empresa tecnológica y proveedor internacional de automoción, ha realizado un estudio cualitativo para conocer la percepción de los españoles sobre la seguridad. De esta investigación se desprende que la seguridad vial es un básico para todos ellos y consideran que son otros (compañías automovilísticas y autoridades) los que tienen que velar por ella. Sin embargo, también reconocen que el factor humano, al ser menos controlable, es el que más incide en la seguridad. El estudio forma parte de la plataforma VisionZero desde la que Continental pretende lograr el objetivo de cero muertes, cero lesiones y cero accidentes de tráfico.



Para Continental, la seguridad vial es un pilar estratégico. Por ello, apuesta por contribuir a una movilidad más segura, invirtiendo en innovación para desarrollar soluciones tecnológicas que permitan avanzar hacía vehículos más inteligentes y más interconectados, que procesan toda la información del exterior y logran mejorar el tiempo de reacción.



Además, con el fin de conocer la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad vial, Continental ha realizado un estudio cualitativo centrado en tres grupos de interés (padres jóvenes, jóvenes sin hijos y mujeres).



De la investigación se desprende que la seguridad vial es un básico para todos los participantes, sin embargo, consideran que son otros los que tienen que velar por ella. Identifican a las marcas automovilísticas como las encargadas de mejorar e invertir en tecnología que ayude a incrementar la seguridad del vehículo y a las instituciones como las responsables del mantenimiento y conservación de las infraestructuras. Sin embargo, reconocen que el factor humano, el menos predecible, es el que más influye en la seguridad en carretera. También identifican como otros factores de riesgo el propio vehículo (estado de los neumáticos, antigüedad del vehículo…) y el estado de las carreteras.



El papel de los neumáticos en la seguridad vial

Los neumáticos son elementos de seguridad tan básicos que no se tienen en cuenta en el pensamiento espontáneo. Sin embargo, todos los participantes en el estudio, sin excepción, los consideran una de las partes más importantes del vehículo.



Los participantes en el estudio creen que todos los coches cuentan con elementos básicos de seguridad por los que no hace falta pagar un extra (neumáticos, cinturones, airbags…). Dan por supuesto que el coche los incluye, por lo que no son un motivo a priori de diferenciación o modernidad como un sensor de aparcamiento, de fatiga o de detección de obstáculos. Sobre si hacen un correcto mantenimiento de neumáticos, afirman que suelen justificarse y asegurar que sí revisan los neumáticos muy a menudo, cuando realmente reconocen que no les dan la importancia que tienen.



Tecnología y seguridad vial Los encuestados afirman que la tecnología tiene dos caras. La perciben como una gran aliada para su seguridad ya que, entre otras funciones, les ayuda a tomar decisiones correctas, evita accidentes o les aporta información en tiempo real del estado de la carretera. Sin embargo, también consideran que la tecnología, mal empleada, empeora la seguridad vial, sobre todo motivado por el uso de dispositivos móviles al volante que distraen al conductor.