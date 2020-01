​De un buen proveedor de hosting dependen el crecimiento y éxito de un proyecto digital

Elegir un proveedor de alojamiento web es una de las decisiones más importantes en el momento de emprender cualquier tipo de proyecto digital. Conocer las diversas opciones a través de un buen comparador es una excelente recomendación, ya que estos portales describen los diversos servicios, de tal manera que se pueda seleccionar el que más se ajuste a los requerimientos particulares.



Al plantearse un proyecto digital de cualquier tipo o fin, desde un simple blog hasta una tienda electrónica, uno de los elementos principales en los que hay que prestar especial atención, es en elegir un buen hosting, ya que éste viene siendo la base que cimentará la idea de negocio.



Pero, específicamente ¿qué es un hosting? También llamado alojamiento web, es el espacio en el que se aloja un sitio web, de tal manera que cualquiera pueda tener acceso a él a través de internet, mediante el dominio que se tenga.



Cuando se habla de “espacio”, esto hace alusión a algo físico. El alojamiento físico de un portal es un servidor web, que viene siendo un potente ordenador que tiene características precisas para dar la funcionalidad necesaria como la capacidad de memoria RAM, los procesadores y el disco duro, y así poder albergar una o varias webs y que éstas tengan visibilidad en la red.



¿Cómo escoger el hosting indicado? Hay que tomarse el tiempo suficiente para revisar todas las opciones disponibles, ya que el crecimiento del proyecto digital que se vaya a emprender dependerá de esta decisión. Es vital que profesionales, empresas y pymes seleccionen el alojamiento web que mejor se adapte a sus requerimientos y brinde el mejor servicio.



Una excelente recomendación es recurrir a sitios web especializados en los que se pueden comparar servicios de hosting de alta calidad a precios asequibles, que incluyan las prestaciones básicas, dominio y WordPress. Un comparador de hosting ofrece reseñas de servicios eficientes al mejor precio, tras haber hecho análisis exhaustivos y rigurosos de cada uno, teniendo en cuenta sus características y recursos.



Hay que asesorarse bien en el momento de escoger entre las distintas opciones de hosting. En primer lugar se deben identificar las necesidades del proyecto y así poder ver cuál es el servicio que se adapta mejor. Por ejemplo, si se selecciona un plan de hosting muy amplio si no se necesita, esto puede significar una gran pérdida de dinero, o si se escoge uno muy reducido que a las pocas semanas deberá ser cambiado.



El soporte técnico es vital. Es importante que la empresa proveedora del hosting tenga servicio técnico disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y que éste sea eficiente, de atención inmediata y de calidad.



Otra recomendación en el momento de decidir por un servicio de hosting es que den garantía de que no haya interrupciones, es decir, que garantice el máximo tiempo posible de actividad. Una opción es indagar sobre valoraciones de otros usuarios y buscar evaluaciones de los servidores web.



Analizar la relación calidad-precio que ofrecen los proveedores de servicios de hosting también es necesario. No se puede enfocar la búsqueda de empresas con costes excesivamente bajos, ya que no siempre esto es un buen indicio.



Tipos de hosting Existen varias opciones que se deben analizar en el momento de escoger el hosting. Entre los tipos disponibles que hay están:



Compartido: al ser uno de los más económicos, es el más común. Su precio asequible radica en que se trata de varios hosting que comparten el mismo servidor físico, es decir, se sirven del mismo procesador, disco duro y memoria.



Dedicado: es uno de los más caros, ya que es el que se requiere para sitios web de mucho tráfico y aplicaciones que necesitan potencia alta. Los recursos de un servidor se asignan únicamente a un sitio web.



Hosting VPS: es un servicio ideal para cuando se requiere un hosting más potente que el compartido, pero más económico que el dedicado. En este caso se contrata un servidor virtual y no uno físico. Este servidor virtual se crea para un hosting al cual se le asignan recursos procedentes de un servidor físico, tales como procesador, memoria y disco duro. Pueden ser administrados por el mismo cliente o el proveedor del servicio.