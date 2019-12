Un nuevo superhéroe aterriza en Netflix el último día del año El vecino es una serie original de Netflix basada en las novelas gráficas de Santiago García y Pepo Pérez, protagonizada por Quim Gutiérrez Redacción Siglo XXI

jueves, 26 de diciembre de 2019, 10:30 h (CET)

La historia de Titán, el singular superhéroe de barrio al que da vida Quim Gutiérrez llega a Netflix el 31 de diciembre para terminar el año en clave de comedia y por todo lo alto. Nacho Vigalondo (Los cronocrímenes) es el director de los dos primeros episodios de El Vecino, la serie de 10 episodios creada por Miguel Esteban y Raúl Navarro.



El vecino es una serie original de Netflix basada en las novelas gráficas de Santiago García y Pepo Pérez, protagonizada por Quim Gutiérrez (AzulOscuroCasiNegro, Ventajas de viajar en tren, Litus), Clara Lago (Ocho apellidos vascos, Tengo ganas de ti, La cara oculta), Catalina Sopelana (Quién te cantará) y Adrián Pino (Allí abajo, Grupo 7, Malviviendo).



El vecino cuenta la historia de Javier (Quim Gutiérrez), a quien las cosas no le van muy bien en el trabajo ni en su relación con Lola (Clara Lago). Lo que menos necesitaba era que un extraterrestre le cayera encima y le pasara sus superpoderes antes de morir. Ahora que es un superhéroe no le va ni un poquito mejor que antes. Menos mal que ahí tiene a José Ramón (Adrián Pino), su vecino, que va a enseñarle a usar sus poderes para el bien y a ocultar su identidad secreta.



Carlos de Pando, Sara Antuña, Nahikari Ipiña y Eneko Gutiérrez son los responsables de la producción ejecutiva de esta serie original producida por Zeta Audiovisual (ÉLITE, El hombre de las mil caras, Tres metros sobre el cielo, Superlópez) para Netflix. Paco Caballero, Ginesta Guindal y Víctor García León completan el equipo de dirección.

