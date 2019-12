Consecuencias internacionales del triunfo de Boris Johnson

Los resultados de las elecciones generales navideñas en Reino Unido tendrán fuertes consecuencias para la política mundial.



En dichos comicios se enfrentaron el líder conservador Boris Johnson (quien venía detentando ese puesto desde el 24 de julio) y el laborista Jeremy Corbyn (quien desde el 12 de septiembre del 2015 es el Líder de la Oposición).



He llegado a conocer muy de cerca a ambos políticos y antes que ambos protagonizaran sus debates semanales en la cámara de los comunes y luego se confrontaran en TV, organicé en 2008 un foro electoral donde ambos estuvieron en el mayor coliseo del centro de Londres. Veremos lo que pudo haber pasado si Corbyn hubiese ganado y luego lo que puede pasar ahora que Johnson ha ganado ampliamente.



Corbyn





Este último representaba el intento más serio dentro de una de las grandes potencias de la OTAN de dotarse de un gobierno radical y socialista en el siglo XXI. Corbyn plantea revertir las políticas de austeridad monetaristas para pasar a una mayor intervención estatal en la economía re-nacionalizando los servicios de trenes, agua, luz, gas y correo, restableciendo la universidad gratuita, reactivando el sistema libre nacional de salud (NHS), mejorando los salarios, pensiones y cuidados a los enfermos y necesitados, etc.



Este programa se plasmaba en una política exterior muy particular. Corbyn quería mantener lazos estrechos con la Unión Europea (UE) convocando a un nuevo referéndum para que los británicos decidan entre mantenerse en ese bloque o separarse de éste pero preservando un mercado común. Corbyn, si bien históricamente ha estado por el desarme nuclear unilateral y en contra de la OTAN, de la monarquía, y del servicio secreto (M15), había decidido arriar esas banderas por presión de su partido. Él es sumamente hostil a Donald Trump y ha impulsado marchas contra los bombardeos occidentales de Irak, Libia, Siria y otras naciones.



Corbyn es una de los políticos británicos con más lazos con Iberoamérica. Tiene 3 hijos anglo-chilenos y una esposa mexicana, Laura Álvarez, quienes han entablado una relación muy estrecha con Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Corbyn me expresó una vez el orgullo que sentía que su mujer podría ser la primera “primera dama” británica latinoamericana y también no nacida en el país. Los Corbyn fueron a la posesión presidencial de AMLO y de haber llegado a la residencia oficial del número 10 de la calle Downing hubieran hecho una alianza muy estrecha con México para contener a EEUU y buscar evitar que Trump quisiese seguir cambiando regímenes en la región, como acababa de hacerlo en Bolivia. Corbyn había sido muy cercano al chavismo aunque había marcado distancias ante Maduro y Ortega, pero se mantiene muy cercano a Lula. También habría creado el primer triunvirato de gobiernos socialistas en Londres, Madrid y Lisboa, las que otrora fueron las primeras potencias ultramarinas de la historia. Corbyn hubiese ayudado a juntar en España al Partido Socialista Obrero Español con Unidas Podemos y dado gran viada a la candidatura de Bernie Sanders para que gane las primarias demócratas y compita por la presidencia de EEUU.

Un eventual gobierno suyo hubiese iniciado negociaciones con Madrid y Buenos Aires para permitir que ambos recuperen total o parcialmente la soberanía de Gibraltar o las Malvinas, respectivamente.



Johnson





El actual primer ministro fue reelecto incrementando en casi medio centenar el número de bancas parlamentarias de su partido. Los conservadores han pasado de haber tenido el 49% al 56% de la cámara de los comunes, con lo cual pueden gobernar sin tener que hacer concesiones a ninguna otra fuerza. Además, Johnson ha depurado de su bancada a todos los disidentes pro-europeos. Pese a que la mayoría de los tories que han llegado a ser primeros ministros o cancilleres del tesoro (el segundo puesto de todo gobierno) están abiertamente en contra de su plan del Brexit, él ha logrado que todos los 365 parlamentarios conservadores electos ahora hayan suscrito una previa declaración avalando su programa.