Beneficios de la Técnica de Terapia de Masaje Tantra por Zentopía

viernes, 13 de diciembre de 2019, 16:54 h (CET) La Técnica de Terapia de Masaje Tantra de Zentopía es, ante todo, un enfoque espiritual del masaje, utilizando un enfoque energético y práctico del trabajo corporal. Si se mantiene la autenticidad y se preservan los principios tántricos, entonces esta sofisticada forma de masaje puede producir efectos curativos milagrosos y es de naturaleza muy terapéutica. Es más aclamado por su habilidad para eliminar bloqueos energéticos mientras restaura la vitalidad, la resistencia, la longevidad y la juventud Sin embargo, los efectos beneficiosos de estos masajes pueden ir mucho más allá. Una persona puede experimentar una remodelación de todo su ser y despertar a resultados profundos e iluminadores que transforman la vida de manera inesperada.

¿Qué son las obstrucciones?

La mayoría de las personas en estos días tienen bloqueos. Pueden ser de naturaleza física, energética, emocional, mental o psicosomática, y su causa raíz puede variar de una persona a otra. Pueden formarse a partir de hábitos y experiencias cotidianas repetitivas, de un recuerdo o evento doloroso que se agrava con el paso de los años, o simplemente debido a problemas psicosomáticos profundamente arraigados.

Una obstrucción puede compararse con un virus que se ejecuta en segundo plano en un ordenador. A menudo no hay evidencia de que esté presente y, sin embargo, causa estragos de manera sutil y desprevenida en el sistema operativo. En este ejemplo, el sistema operativo es una metáfora de la mente subconsciente. Los bloqueos alimentan la información a las mentes subconscientes que luego dictan las acciones y comportamientos conscientes y externos.

Raíces energéticas

La Técnica de Terapia de Masaje Tantra no es una forma o rama promedio de masaje. Es realmente único porque proviene de la tradición del Tantra, un sistema espiritual completo y completo definido por las leyes y la ciencia de la energía. Fiel a su nombre, el Masaje Tantra está por lo tanto arraigado en esta fuerza universal fundamental.

Cuando se incorpora hábilmente la energía en un masaje, el potencial de curación aumenta y los efectos se multiplican. Toca las capas más profundas y los aspectos más profundos de un ser humano. Esto es importante porque muchos de los problemas a los que se enfrentan las personas modernas - trastornos emocionales, problemas mentales, disfunciones sexuales y enfermedades de salud - se atribuyen a bloqueos e impresiones incrustadas a un nivel inconsciente, como se describió anteriormente.

La energía

Lo que los antiguos tántricos descubrieron hace milenios es que, si bien existen varios tipos de energía, hay un tipo en particular con un potencial exponencial, y es la energía. La mayoría de las personas modernas consideran que su energía es útil sólo de una manera: para tener relaciones. Pero esta es una forma unidimensional de pensar y reduce una fuerza poderosa a un mero acto de los instintos. Cuando la energía se concentra estrictamente en los centros de energía inferior - que es donde habita en la mayoría de las personas - es muy cruda y densa, y gobierna las vidas y emociones de una manera rudimentaria.

Sin embargo, cuando esta energía es llevada a los centros de energía superiores, se refina.

Beneficios de la Técnica de la Terapia de Masaje Tantra

Esta terapia ha ganado considerable atención y aceptación en los tiempos modernos como una modalidad notable, digna y efectiva que puede inculcar un cambio duradero y duradero. Aquí hay siete maneras en que la Técnica de la Terapia de Masaje Zentopía puede cambiar la vida para mejor:

1. Salud y curación: Empleando métodos específicos, la Técnica de Terapia de Masaje Tantra enseña al cuerpo cómo utilizar la energía como energía de curación. Estimula el proceso de limpieza y purificación empleando una poderosa fuente de energía restauradora y activando puntos específicos de curación y liberación. Como resultado, muchos problemas de salud crónicos pueden ser remediados y reemplazados por una salud y vitalidad renovadas.

2. Se eliminan las obstrucciones: Los bloqueos pueden provenir de varias fuentes y su origen es a menudo desconocido para quien los exhibe. Por ello, deben ser puestos en libertad de forma cuidadosa y atenta. Un terapeuta experto puede sentir los bloqueos y aplicar métodos precisos para aliviarlos armoniosamente, dejando al cliente con una sensación de alivio, satisfacción y libertad.

3. Las disfunciones se han solucionado: La Técnica de la Terapia de Masaje Tantra purifica el cuerpo, libera bloqueos, despierta la energía y dispersa esta energía vital por todo el cuerpo. Como resultado, las disfunciones pueden ser curadas y las vidas pueden ser transformadas dramáticamente.

4. Realizar todo el potencial de uno: Contrariamente a la creencia popular, el pináculo de una experiencia no se supone que sea un momento breve y transitorio de gratificación, sino más bien un estado extendido de felicidad que dura varios minutos o incluso horas. Sin embargo, cuando la energía de una persona se condensa estrictamente en el área de los genitales, el resultado es un orgasmo externo y explosivo que es corto y fugaz. La Técnica de Terapia de Masaje Tantra dispersa la energía a través de todo el ser, haciendo posible que en el amor se experimenten estados de todo el cuerpo.

5. Descubriéndose a si mismo: Esta maravillosa e inspiradora práctica elimina muchas impurezas mentales y emocionales que son la piedra angular de la confusión y la ignorancia. Con las aguas menos enturbiadas, por así decirlo, la gente puede obtener una perspectiva más amplia de quiénes son realmente y puede ahora reformular de manera más intuitiva e inteligente a la persona en la que desean convertirse con sabiduría y claridad.

6. Cumplimiento: A través de los efectos mencionados anteriormente, la Técnica de la Terapia de Masaje Tantra puede traer un nuevo aliento a la vida, la liberación de las cadenas del pasado, y la bienvenida claridad para el futuro, que, en última instancia, cultiva la alegría y la satisfacción genuinas.

7. Despertando el espíritu: La Técnica de Terapia de Masaje Tantra sirve a un gran propósito y es conocida por sus efectos milagrosos. Sin embargo, es una sola hebra de un sistema muy vasto e inmenso. Fue diseñado por los tántricos modernos como un puente (no como un camino) y una práctica que impulsa a la gente a aspirar a búsquedas y ganancias espirituales más elevadas. El Masaje Tantra es un gran comienzo, pero el Tantra, como un sistema espiritual completo y comprensivo, puede llevarte más allá de las maravillas épicas de esta práctica mística. Cuando el masaje se ofrece con principios tántricos auténticos en mente, la inspiración espiritual parece brillar orgánicamente y excitar una curiosidad natural hacia aspectos más profundos de uno mismo y de la verdadera naturaleza.

Esta forma diversa de trabajo corporal que es la Técnica de la Terapia de Masaje Tantra ofrece un gran servicio a los hombres y mujeres modernos con su habilidad para sanar de manera profunda, remover bloqueos y liberar el poder inherente. Puedes experimentar una notable transformación interna y externa, un nivel de bienaventuranza que abre el alma, un profundo florecimiento interno y una remodelación de la vida física, mental, emocional, sexual y espiritual.

Esta terapia revolucionaria es una puerta de entrada entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria, el sexo ordinario y el sexo extraordinario, y ser un hombre o una mujer ordinaria y un hombre o una mujer tántrica.

