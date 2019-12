El 48% de los productos de desayuno más escaneados con app en el supermercado es ultraprocesado Comunicae

jueves, 12 de diciembre de 2019, 12:37 h (CET) Según El CoCo, la aplicación de análisis de productos de alimentación pionera en España, entre los productos que más dudas generan a los consumidores destacan los relacionados con el desayuno: cacao en polvo, cereales, pan de molde o tanto los diferentes tipos de leche (semidesnatada, sin lactosa, etc.) como varias de las bebidas vegetales (de avena, soja, coco, etc.) Esta categoría supone la mitad de los 100 productos más escaneados por los usuarios de El CoCo en los tres últimos meses . Y eso sin contar con algunos embutidos o con cremas de cacao para untar, que también aparecen en este Top 100. En segundo lugar estarían los refrescos, en especial los de cola, en sus vertientes con y sin azúcar. En total, el 48% de los productos de desayuno más escaneados es ultraprocesado.

Desayunos ultraprocesados

“Recomendamos, siempre que haya dudas, utilizar la aplicación. Los mensajes en los envases engañan a menudo, de forma que podemos estar convencidos de hacer buenas elecciones y al mismo tiempo estar equivocados”, recuerda Jean-Baptiste Boubault, cofundador de El CoCo. “Y casi siempre, por cada opción no saludable hay alguna que sí lo es, por eso debemos buscar y comprobar, hasta que demos con las marcas que nos ofrezcan, de verdad, lo que intentan vender”.

Así, volviendo al desayuno, se encuentra que, aunque la mayor parte de las leches son productos mínimamente procesados o NOVA 1, también hay otras que aparecen como procesados. Mientras que entre las bebidas vegetales, aunque son en su mayoría ultraprocesadas (NOVA 4), también se encuentran opciones dentro de NOVA 3 cuyo consumo sería más acertado.

En el caso del pan de molde, categoría que representa el 10% de los escaneos, 6 de cada diez productos resulta ser ultraprocesado o NOVA 4 y el resto son NOVA 3, es decir, productos procesados normalmente con productos del grupo 2 (sal, azúcar, etc.) que suelen contener de 2 a 5 ingredientes. Los cereales, en sus versiones de avena, granola, muesli o formato infantil, suponen un 11% de los productos más escaneados, y la mitad de ellos son ultraprocesados (NOVA 4). Es curioso observar como, además, en esta categoría NOVA 4 se encuentran algunas de las variedades que incluyen reclamos del tipo ‘integral’ o ‘sin azúcar añadido’, que además suelen coincidir con una pésima calidad nutricional. Sucede de forma parecida en el caso de los cacaos solubles, precisamente son aquellas variedades con más alegaciones, del tipo ‘0% azúcar’, las que obtienen un índice más alto en virtud de su procesamiento, es decir, NOVA 4.

La cifra de usuarios de El CoCo ha crecido exponencialmente, igual que lo ha hecho su utilización. Actualmente ya cuenta con más de 300.000 descargas y varios millones de productos escaneados.

"En los últimos tiempos se ha visto reforzada la corriente consumidores que busca una alimentación sana y reniega de los alimentos ultraprocesados o con una composición dudosa. La tecnología ha venido al rescate para suplir la falta de transparencia del etiquetado de muchos productos, y nos gusta pensar que hemos tenido algo que ver. El Consumidor es ahora más Consciente, gracias a que hemos puesto en su mano una herramienta que le permite saber, de verdad, lo que está comprando”, concluye Boubault.

Ayudaa los ciudadanos a consumir demaneramás consciente

El CoCo es una app gratuita disponible para Android e iOsque permite a los consumidores conocer el grado de procesamiento y el valor nutricional basado en Nutriscore de los alimentos de forma sencilla y entendible mediante el escaneo del código de barras que hay en el envase.

La app ha sido actualizada recientemente para incorporar nuevos parámetros y una imagen más clara. La compañía está trabajando en posteriores actualizaciones para incorporar nuevas líneas de producto y nuevos índices de análisis.

El CoCo es un proyecto 100 % independiente que comenzó con una base de datos de 15.000 productos de alimentación (entre los que se encuentran los de mayor consumo por parte de los españoles), y que ha continuado incorporando cada vez más hasta llegar, actualmente, a los 160.000 productos disponibles.

