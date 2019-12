​Necesito que muera el escritor…

El escritor me está matando y todo lo que voy escribiendo mi amigo Frankithj Vitgki lo va rompiendo, no quedará su recuerdo. Necesito asesinarlo porque me hace daño, siempre escribe que te escribe y para él ni un momento.



Muere pronto, muere en mí, como a un mal espíritu te saco pues no me dejas vivir y como no todo tú eres yo, aunque en ocasiones lo parezca pediré que te vayas, mientras la tranquilidad... regresa.



Para PACMA, y todos los que luchan por los animales, sean del partido político que sean.