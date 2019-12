Estas Navidades, Salvat & Peciña Wines quiere marcar la diferencia con Los Tocones Comunicae

martes, 10 de diciembre de 2019, 11:37 h (CET) Los Tocones, es un blanco riojano semidulce idóneo para maridar con queso y foie. Al estar elaborado con las uvas tradicionales viura y malvasía, tiene sólo parte de los azúcares de la fruta gracias a que se le corta la fermentación lo que ayuda sin duda a mantener la línea Los Tocones es la línea más actual y divertida de Salvat & Peciña Wines. Desde el diseño de la etiqueta hasta el nombre dan mucho juego a la hora de abrir la botella y disfrutarla entre amigos.

Etimología m. Parte del tronco de un árbol que queda unida a la raíz cuando lo cortan por el pie y se utiliza para delimitar viñedos.

Precio unidad 9 €/pack de tres unidades 27€

www.salvatandpecinawines.com

Blanco Semidulce DO Rioja

Viura y Malvasía, son las uvas tradicionales elegidas para este blanco diferente, al que le cortan la fermentación para que conserve parte de los azúcares de la uva. Un blanco riojano muy especial que cuenta con todos los caracteres que los suelos y el clima transmiten a los frutos de sus viñas.

Sobre Salvat & Peciña Wines

Salvat & Peciña Wines es una compañía de vinos creada por el enólogo riojano Pedro Peciña y el empresario Santiago Salvat cuyo objetivo es responder a una creciente demanda de los productos locales con identidad, calidad y tradición. Y, sobre todo, homenajear al arte de elaborar vino.

Las tiradas son limitadas por que el vino se elabora de forma tradicional y todo el proceso se realiza a mano para garantizar el resultado óptimo deseado en calidad de uva.

Otro de los objetivos de la bodega, es la expansión controlada, tanto nacional como internacional, de la mano de los socios Alejandro Merino (España) y Mauricio Fernández-Pellón (Méjico) para el desarrollo de la marca en España, Méjico y EE.UU.

Una pasión común: el vino

El enólogo Pedro Peciña, nacido entre viñedos y descendiente de bodegueros de Rioja Alta, y el empresario Santiago Salvat, ligado por su familia al mundo editorial, son amigos desde hace años y amantes del vino y de La Rioja. Ambos pensaban que la tradición no debe estar reñida con la evolución por lo que se preguntaban constantemente por qué el vino de Rioja, en el imaginario de la gente, estaba tan anclado a la tradición. Muchas veces se ha dicho que un Rioja no falla, pero tampoco sorprende lo que les llevó a pensar en hacer un vino que uniese lo mejor de la tradición de Rioja combinado con una frescura que dotase al vino de unas características organolépticas muy especiales. Y todo empezaba por entender que este vino debía ser lo más natural posible, con poca enología y poca tecnología. El resultado fue Primus Hondo.

Ediciones limitadas

Salvat y Peciña no querían hacer un vino más. El proyecto se basa en hacer vinos que sean diferentes dentro de su gama, que sorprendan y que no dejen indiferente, por lo que es indispensable dedicarle el tiempo necesario y eso sólo se puede hacer con una producción limitada.

Winecrafters

Su vino es natural, eso significa que desde un principio utilizan poca enología y poca tecnología, únicamente la imprescindible. Es un producto muy mimado y que les gusta que evolucione de la forma más natural posible.

Cuidado y seguimiento del viñedo de forma sostenible, persiguiendo la calidad de la uva frente a la cantidad.

Respeto a los tiempos de vendimia. Una recogida adecuada en duración y forma, seleccionando las uvas que estén perfectamente maduras, retirando las dañadas, las hojas, etc.

Mantenimiento y mejora de la estructura del suelo y la fertilidad de la tierra.

Utilización de materiales y técnicas naturales.

Rechazo a productos y substancias innecesarias que adulteren el vino.

