Pensamiento de Diderot Destacó como un notable escritor y fue el fundador de la Enciclopedia José Manuel López García

viernes, 6 de diciembre de 2019, 09:56 h (CET) Denis Diderot fue un pensador ilustrado francés que nació en 1713 y salió del mundo de los vivos en 1784. Elaboró una filosofía materialista que considera el gran valor de las sensaciones, ya que son la base de los conocimientos

Destacó como un notable escritor y fue el fundador de la Enciclopedia, el gran proyecto de exposición universal del saber de su tiempo. La misma racionalidad es para Diderot el desarrollo de la sensibilidad o de lo que percibimos y sentimos.

No tiene dudas de que todos los hombres aspiran a la felicidad, algo que está en directa relación con su sentido de la moral. Era ateo, puesto que estaba absolutamente convencido de la inexistencia de Dios.

Además, Diderot fue un gran teórico de la literatura y de la Estética. Fue uno de los grandes impulsores de la Revolución Francesa. Por unos pocos años no llegó a presenciar lo que sucedió a partir de 1789.

Como también señala Ezequiel Adamovsky se observa, en la última parte de su vida, una «radicalización del pensamiento de Diderot, prefigurando la concepción moderna de sociedad civil». La obra de Diderot está claramente influida por el movimiento de los libertinos franceses del siglo XVII. Además, se nota un cierto agnosticismo que tuvo su repercusión en el ambiente intelectual de su época.

Luchó contra el dogmatismo imperante redactando y dirigiendo la elaboración escrita de la Enciclopedia durante más de veinte años. Federico II de Prusia y Catalina la Grande de Rusia lo admiraban por su labor filosófica ilustrada a pesar de que eran monarcas clasificables dentro del despotismo ilustrado.

En su obra Pensamientos filosóficos de 1746 Diderot al principio de la misma realiza una apología de las pasiones ya que escribe: «…sólo las pasiones, y las grandes pasiones, son las que pueden elevar el alma a las grandes cosas». El valor de la pasión en la existencia también fue puesto de relieve por un filósofo como Hegel. Diderot considera que la ciencia se basa en hechos. Fue un espíritu universal: novelista, poeta, matemático y crítico de arte.

Es un pensador iluminista que destaca la función de la razón y también el ejercicio de la duda más radical. Además, considera que el ejercicio profundo y correcto de la razón es lo característico de la inteligencia humana. Pero está convencido de que es sumamente importante dedicarse al estudio o investigación de los hechos de la naturaleza. Piensa que la física experimental está avanzando mucho a costa de las matemáticas. En esta cuestión no pudo vislumbrar el extraordinario desarrollo de todas las ciencias en el futuro.

Diderot se plantea muchas preguntas acerca de la muerte y la vida y también acerca de la materia, pero quedan como interrogantes que en su tiempo parece que no pueden ser contestados.

En sus Pensamientos filosóficos el pensador galo se mueve entre el deísmo y el panteísmo. Incluso llega a decir que la existencia divina se puede pensar desde la física experimental mejor que con los sublimes pensamientos o reflexiones de Malebranche y Descartes. El racionalismo no puede demostrar que Dios exista.

Diderot piensa que lo bello es relacional y escribe que es: «todo lo que fuera de mí contiene en sí algo con lo que despertar en mi entendimiento la idea de relación; es bello, en relación conmigo, todo lo que despierta esa idea». En definitiva, lo más destacable de Diderot son sus obras y la creación de la Enciclopedia que tuvo una extraordinaria repercusión intelectual en Europa.

Además, su capacidad crítica se puso al servicio de la sociedad. La afirmación de los derechos de los hombres y el cambio de las negativas condiciones de vida del campesinado francés fue otra de sus tareas, a las que se dedicó de manera infatigable. La libertad, la justicia social y la extensión del saber o la cultura fueron sus ideales que se oponían a la injusticia del Antiguo Régimen.

Su materialismo sensista le fue útil para no olvidarse del principio de realidad y también para negar el valor de las supersticiones y de los prejuicios de todo tipo que existían en la Francia del siglo XVIII.

Su pensamiento es muy actual, porque, en el fondo, se plantea temas o asuntos que hoy en día también nos preocupan y forman parte del imaginario colectivo. El atrévete a pensar por ti mismo kantiano es también compartido por Diderot, por su gran capacidad reflexiva.





Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas En fuga Escapamos con frenesí..., de lo que más nos conviene. Inconcebible, pero cierto ​Todavía es posible un Gobierno constitucional Valentín Abelenda Carrillo, Barcelona ​Para sentirnos orgullosos Juan García, Madrid ​Acude como misionero de Cristo Pedro García, Girona ​¿Por el bien del país? Eduardo Meseguer, Alicante