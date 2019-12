ANEPE: "La internacionalización, principal impulso del sector de la peluquería y estética profesional" Comunicae

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 16:50 h (CET) El 76% de las empresas españolas del sector industrial de peluquería y de estética profesional cerrarán el 2019 con un aumento notable de la facturación gracias a la internacionalización. Es una de las principales conclusiones que se desprende de la *Encuesta Sectorial realizada el pasado mes de Octubre por la Asociación Nacional de Empresas del Sector Profesional de Peluquería y Estética (ANEPE) que subraya la internacionalización como principal impulso del sector Así, el estudio refleja que el 76% de las empresas encuestadas le da a la internacionalización - en una escala de 0 a 10 – un 8 como punto a tener en cuenta en su estrategia empresarial. “La madurez del mercado nacional, sumado a la coyuntura económica actual de cierta ralentización, han hecho que las empresas hayan realizado más esfuerzos en el panorama internacional y ahora estén recogiendo sus frutos. Y es que para algunas de nuestras empresas asociadas, el negocio internacional supone ya el 50% de su facturación total”, comentan desde ANEPE. https://anepe.es/

Y es que, España se sitúa entre los diez primeros países exportadores de cosmética, posición que se han alcanzado gracias a la velocidad de innovación para adaptarse rápidamente a las necesidades del consumidor.

La digitalización del sector, realidad imperante

En esta línea, el 68% de los encuestados admite haber iniciado el proceso de la digitalización de la compañía con el fin de adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores y, aumentar su presencia en Internet: el gran escaparate para dar a conocer las últimas tendencias y generar contactos profesionales interesantes. No en vano, el 50% de los encuestados admite haber incluido en su estrategia digital redes sociales profesionales como LinkedIn, que hasta ahora no trabajaban.

Por otro lado, la encuesta también pone de manifiesto que el 35% de las empresas industriales del sector profesional de peluquería y estética admite haber iniciado la transformación su modelo de distribución y logística, para optimizar los procesos y ser más flexibles. Cabe destacar que la industria cosmética en España invierte casi el 3% de su facturación directamente en I+D+i, lo que supone unos 208,62 millones de euros al año.

Buenas perspectivas para 2020

El estudio realizado por ANEPE concluye con una previsión optimista de las empresas de cara al 2020. Así, el 65% de los profesionales encuestados tienen perspectivas de crecimiento para el próximo ejercicio gracias al incremento de las exportaciones y a la estabilización del mercado nacional.

En este ámbito, cabe destacar que Portugal, Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido son los principales destinos de las exportaciones españolas de perfumería y cosmética. Mercados a considerar, por lo tanto, si se desea materializar el salto al exterior por parte de cualquier empresa del sector.

