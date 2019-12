GENERA refuerza su portfolio de test genéticos con myGenome y myNewBornDNA de Veritas Comunicae

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 13:06 h (CET) Gracias a este acuerdo, se acelerará el acceso al gran público de la secuenciación del genoma completo, creando un antes y un después para la medicina preventiva en Brasil GENERA, uno de los principales laboratorios de pruebas genéticas de Brasil, ha incorporado a su portfolio myGenome y myNewBornDNA, dos de las principales pruebas de Veritas Int. El acuerdo contempla todos los servicios asociados a estas pruebas tanto en el ámbito de la medicina preventiva, como de la genética clínica.



Con esta alianza, GENERA refuerza y completa su oferta de pruebas genéticas de la mano de la compañía líder mundial en la Secuenciación del Genoma Completo. La adopción de myGenome contempla la secuenciación, análisis e interpretación del genoma y la formación y el apoyo a los especialistas de GENERA en el asesoramiento genético a los usuarios finales. Por su parte, myNewBornDNA ofrece la secuenciación del Exoma completo, en recién nacidos para determinar la presencia de alguna variante patogénica relacionada con enfermedades accionables de aparición temprana y de otras que, aun apareciendo en la edad adulta, son accionables, prevenibles, durante la infancia.



Para D. Ricardo di Lazzaro, CEO de GENERA, “con este acuerdo reforzamos y ampliamos nuestros servicios y aportamos el valor añadido de colaborar con la compañía líder mundial en genética. En pocos años, el Genoma será prueba habitual entre la población y nosotros queremos ser parte activa de ese futuro. Por su parte, myNewBornDNA es una pieza clave en la atención médica personalizada, desde el minuto cero, ya que incorpora la genética al cuidado de la salud desde el primer día de vida. Esta alianza permite a GENERA ofrecer en Brasil los mayores avances en genómica actualmente disponibles”.



Veritas Intercontinental, filial de Veritas Genetics, “The Genome Company”, aportará a este acuerdo su expertise en consejo y diagnóstico genético, la realización de la secuenciación del genoma y del exoma y su interpretación, así como la formación del personal ad hoc de GENERA.



Para Javier de Echevarría, CEO de Veritas Intercontinental, “este acuerdo permitirá acelerar el acceso del gran púbico a la secuenciación del Genoma Completo, creando un antes y un después en medicina preventiva en Brasil. También contribuirá a crear una nueva manera de entender la salud, apoyada en la información que ofrece la genética desde los primeros días de vida".



Por su parte, Gabriela Becker, directora de Veritas en Brasil, destaca el impulso que da este acuerdo al cuidado de la salud desde la infancia “los brasileños podrán cuidar de su salud de manera mucho más eficiente desde la información que ofrece la genética. Con la tranquilidad que te aporta conocer los riesgos y así poder adoptar las medidas de control y tratamiento necesarias. Estamos muy orgullosos de nuestra colaboración con Genera, que supone un paso fundamental en el acercamiento de la genética al gran público.”



myGenome y myNewbornDNA

myGenome ofrece información sobre más de 650 enfermedades de origen genético, seleccionadas por su accionabilidad con el fin de prevenir y detectar precozmente determinadas patlogías. En ellas se incluye información sobre más de 225 enfermedades que pueden transmitirse a los hijos e información sobre 15 enfermedades multifactoriales, cuyo desarrollo depende de genética y entorno. La prueba se completa con un perfil farmacogenómico, que permite conocer la reacción individual a más de 300 fármacos, e información sobre más de 50 rasgos genéticos relacionados con dieta, atletismo, longevidad, nutrición o metabolismo entre otros. El informe se completa con información sobre los ancestros. El servicio incluye una consulta de asesoramiento genético pre y post test, en esta última se entregan los resultados, explicando el alcance de los mismos y las recomendaciones oportunas para personalizar la atención médica en función de los hallazgos obtenidos.



Por su parte, myNewbornDNA es un test genético para el recién nacido, basado en la secuenciación del Exoma completo, WES (Whole Exome Sequencing), que permite determinar la presencia de alguna variante patogénica relacionada con enfermedades accionables de aparición temprana. Pero no solo, también se analizan enfermedades que aun apareciendo en la edad adulta son accionables, prevenibles, durante la infancia, como la hipercolesterolemia familiar. myNewbornDNA analiza 407 genes relacionados con más de 390 enfermedades genéticas y metabólicas de aparición en los primeros años de vida. El test, que se realiza a partir de una muestra de sangre o saliva, aporta información detallada de las variantes detectadas y su implicación para el recién nacido, así como asesoramiento genético al especialista, para una mejor gestión y abordaje terapéutico de la información obtenida, proporcionando tranquilidad a aquellos padres que quieran tener el cuidado médico más completo para su bebé.



Pionera



GENERA opera en el mercado brasileño desde 2010, integrado por un equipo multidisciplinar de más de 70 miembros, entre los que destacan médicos, biólogos, farmacéuticos y biomédicos, que de manera constante invierte en investigación y desarrollo centrados en la innovación y el avance de la genética.



El objetivo de GENERA es hacer que las pruebas genéticas sean más accesibles para la población, optimizando costes y manteniendo altos estándares de calidad, y ofreciendo unos resultados comprensibles para los usuarios. Una revolución genómica, orientada a la promoción de la salud, el conocimiento y el bienestar.



Las principales áreas de especialización de la compañía son la farmacogenómica, la línea de Salud y Bienestar y las pruebas de ascendencia.



3 años ofreciendo el Genoma

Desde hace más de 3 años, Veritas comercializa la secuenciación completa del Genoma y su interpretación tanto en personas sanas como enfermas. Su filosofía es ayudar a las personas a tener una vida más larga y saludable gracias a la información que ofrece su producto myGenome.



Médicos y científicos de todo el mundo coinciden en afirmar que la secuenciación completa del Genoma reemplazará en poco tiempo al resto de pruebas genéticas, ya que ofrece un poderoso recurso para toda la vida. A partir de una única secuenciación, los usuarios tendrán información procesable que les ayudará en su planificación familiar, a controlar el riesgo de enfermedades y a vivir de manera más saludable por más tiempo.



Gracias a Veritas, la secuenciación del Genoma es ya un “producto de consumo”. Hasta hace poco, las dificultades mayores estaban en el precio de la secuenciación y en la capacidad de manejar e interpretar grandes cantidades de información. Veritas ha dado respuesta a estos problemas ofreciendo a consumidores y médicos la secuenciación completa del Genoma, su interpretación y asesoramiento genético, los servicios de almacenamiento de la información y su gestión para investigación médica en base a una tecnología propia.



En base al Genoma, Veritas ofrece diferentes servicios que permiten identificar la interacción de la genética tanto para prevenir riegos de determinadas enfermedades como para mejorar la salud y facilitar una vida más larga y plena.

