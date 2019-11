Beneficios del email marketing Permite un alto grado de segmentación. Parte de su gran éxito se debe a la posibilidad que ofrece el email marketing de segmentar el público Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 29 de noviembre de 2019, 09:57 h (CET)



El email marketing es la estrategia del marketing digital con un mayor retorno de la inversión. Aún así algunas empresas aún son reticentes en desarrollar estrategias de email marketing. Y en gran parte se debe al desconocimiento de esta estrategia y al impacto que tiene. En este artículo te hablamos de algunas de las ventajas que puede tener para tu negocio desarrollar estrategias de email marketing.



Ventajas del email marketing Muy eficaz. Como te hemos dicho al inicio de este articulo, el email marketing es la estrategia de marketing digital con mayor retorno de la inversión. Por cada euro invertido se calcula un retorno aproximado de 40 euros. Así que de forma bien empleada es una estrategia muy poderosa para las empresas por su alta rentabilidad. Ahora bien, para que eso se cumpla, la campaña debe estar bien diseñada e implementada y para ello es necesario desarrollar una buena estrategia y medir los resultados.



Permite un alto grado de segmentación. Parte de su gran éxito se debe a la posibilidad que ofrece el email marketing de segmentar el público. A través de las plataformas de mailing, como Mailrelay, se puede hacer una segmentación exhaustiva de la lista de contactos, en función de sus datos demográficos o de sus gustos. Esto permite elaborar campañas específicas para cada segmento, usando su propio lenguaje y los temas que les atraen, consiguiendo un mayor impacto.



Conexión directa con el público objetivo. El email marketing es una fantástica herramienta para comunicarse de manera directa con los clientes de la marca. Es un canal bidireccional en el que solo interviene la empresa y el consumidor. Es una herramienta muy efectiva de comunicación entre los subscriptores y la empresa, así que vale la pena aprovecharla y sacarle partido.



Muy buena herramienta para fidelizar clientes. Es seguramente una de las herramientas más efectivas para fidelizar a los clientes. Permite mantenernos conectados al cliente y mandarle mensajes recordándole nuestro negocio, anunciado el lanzamiento de nuevos productos y servicios o incentivando una nueva compra. También puedes potenciar a través de esta estrategia que se conviertan en prescriptores de la marca.



Es económico. Es una herramienta relativamente barata, o al menos lo es comparado con otras estrategias del marketing digital. Tan solo cuesta la subscripción a la plataforma de marketing y el tiempo que se necesita para desarrollar la estrategia y redactar el correo. Es una herramienta muy asequible para la mayoría de las empresas.



Permite una medición exhaustiva. Lo mejor del email marketing es que nos permite medir los resultados de forma muy exhaustiva y detallada. Lo que en marketing se traduce en una mejora de las estrategias. Solo analizando lo que funciona o lo que no podemos mejorar nuestra estrategia. La mayoría de plataformas de email marketing permiten tener acceso a muchos datos sobre la eficacia de la campaña, como puede ser el % de correos abiertas, el % de personas que han visitado el web después de abrir el correo, etc. Las métricas son esenciales para las campañas de email marketing. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Acoso Cibernético: un problema del siglo XXI En el 92,6% de los casos, el teléfono móvil es el principal dispositivo a través del cual los menores ejercen el ciberbullying Dos de cada cinco españoles afirman comprar más de lo que deberían incitados por las redes sociales El 41% de los españoles reconoce que consume más gracias a la facilidad de comprar online Este 2019 se venderá un 25% más que en 2018 durante el Black Friday El gasto medio de los españoles este Black Friday será de 210€ Cómo afecta a las marcas la desaparición de los “likes” en Instagram Instagram ha retirado en muchos países los “me gusta” públicos. Esta medida pronto llegará también a España. Marcas, influencers, usuarios… han abierto un debate en torno a esta decisión Las centralitas virtuales y sus ventajas Algo muy interesante es que se puede contar con tantas extensiones como uno crea que es necesario, de tal manera que la centralita virtual va a permitir una mejor gestión de todo el sistema de telefonía que tenga la empresa