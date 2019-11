El pacto de la ignomia ​Habrá que recordarle que con el reino de Galicia ocurrió como con el Condado catalán que jamás fueron independientes Manuel Villegas

sábado, 23 de noviembre de 2019, 11:06 h (CET) Se denomina Pacto de Vergara al abrazo que se dieron el general isabelino Espartero con el Carlista Maroto por el cual dieron fin a la Primera Guerra Carlista.



Hoy los españoles somos reos no de un abrazo que ponga fin a una guerra, sino del abrazo que podríamos llamar de la Indignidad, llevado a cabo entre Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno en funciones, y Pablo Iglesias, cabeza visible del partido Comunista de extrema Izquierda y de corte estalinista Unidos Podemos.



Desde pequeños nos enseñaron en el colegio que la mentira era intrínsecamente mala y perversa, Pedro Sánchez es un mentiroso contumaz y empedernido, luego es intrinsecamente siniestro, retorcido y malvado porque enlaza los engaños uno tras otro como los eslabones de una cadena. Se puede comprobar revisando las hemerotecas y las grabaciones de sus entrevistas en los medios de comunicación.



Por este pacto los españoles, si Dios no lo remedia, estamos abocados a que en nuestra querida patria se pueda formar un gobierno de corte social comunista, con apoyos de separatistas, pro-etarras, izquierdistas revolucionarios, anarquistas y gentes de mal vivir.



Se ha reeditado el Frente Popular de enero de 1936 por los principales partidos de la Izquierda, pero con la perniciosa decisión de desmembrar a España.



Vean sino el flaco favor que nos están causado las traiciones, embustes y comportamientos antidemocráticos de varios personajes que desde hace unos años, a partir del gobierno del impresentable, traidor y pernicioso Zapatero, están tratando por todos los medios de deshacer España.



Pedro Sánchez, el felón falaz y embustero, preconiza que España es una nación de naciones, compuesta por España, Cataluña, País Vasco y Galicia, con lo que demuestra su estulticia e ignorancia de la Historia, pero ¿qué se le puede pedir a quien falsifica una tesis doctoral, o le escriben los libros que publica a su nombre, sino desconocimiento absoluto y atrevida ignorancia?



Es un concepto aceptado universalmente que la incultura es lo más osado que existe, pues bien éste indocumentado da buenas muestras de ello.



Habrá que recordarle que con el reino de Galicia ocurrió como con el Condado catalán que jamás fueron independientes, el primero era dependiente del reino de León y el segundo del reino de Aragón, por lo que nunca llegaron a alcanzar el estatus de reino independientes.



Lo que llamamos hoy País vasco, no ha existido nunca como tal. Desde la Prehistoria han sido una serie de tribus sin apenas contacto con el resto de España y su nacionalismo se cimentó sobre una construcción cargada de mitos a los que dio vida el “iluminado” Sabino Arana, como reacción a la pérdida de las guerras carlistas, al igual que Blas Infante construyó una Andalucía independiente de cartón piedra.



Este indocumentado Pedro Sánchez, dice que España es una nación de naciones, entre las que se encuentra España, o sea, incluye lo definido dentro de la definición, cosa que jamás se debe de hacer.



También habrá que aclararle que a la Península ibérica los romanos le dieron el nombre de España, tomándolo de la palabra fenicia “I-span-ya”, que significa tierra de conejos. Es decir que España no era una parte de Iberia, sino toda la Iberia misma, así que malamente puede España formar una nación aparte de España que es la totalidad.



Todos los territorios de España, constituyen una sola nación desde la unión de Castilla y Aragón con el matrimonio de los Reyes Católicos.



Pues bien este innominable pretende, junto con Pablo Iglesias y todos los que quieren destruir a España, dinamitar el acuerdo al que, a fuerza de sacrificio y buena voluntad, se llegó en 1978 y desmembrar nuestra Patria en favor de los separatistas.



