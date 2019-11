Dos de cada cinco españoles afirman comprar más de lo que deberían incitados por las redes sociales El 41% de los españoles reconoce que consume más gracias a la facilidad de comprar online Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 22 de noviembre de 2019, 09:41 h (CET)

Los españoles se sitúan en el tercer lugar entre los europeos que afirman comprar más por la facilidad que ofrece Internet para adquirir productos y/o contratar servicios. Concretamente, 4 de cada 10 españoles (41%) opina que consume más debido al fácil acceso a las comprar online, una cifra diez puntos por encima de la media europea (31%) y solo superada por rumanos (43%) y polacos (44%).



La comodidad de comprar desde el sofá de casa, el metro o la otra parte del mundo, se une también a la facilidad de acceso a crédito que permite este tipo de consumo: pagos aplazados, pequeños créditos asumidos en el momento de compra etc. Tanto es así que el 54% de los españoles asume que las compras online facilitan el acceso a crédito y el 58% está preocupado por este hecho, pues aquellos que no deben pedir nuevos préstamos pueden verse tentados a ello.

Esta preocupación aumenta entre los más jóvenes. 7 de cada 10 personas de entre 18 y 24 años (66%) afirma estar inquieta por el fácil acceso al crédito que permiten los teléfonos móviles, pues desconocen que esta práctica puede derivar en un endeudamiento a largo plazo, entre otras cosas.



Las redes sociales estimulan el consumo a crédito

Las redes sociales se han convertido en un escaparate de vida. Tanto es así, que el 36% de los encuestados españoles asume comprar más de lo que debería incitados por lo que se ve en estos canales. Un porcentaje que aumenta hasta el 48% en los jóvenes de entre 18 y 24 años.



Con el objetivo de evitar este tipo de comportamientos y que los más jóvenes sean conscientes de los peligros derivados de las compras compulsivas y realicen un uso responsable del dinero, Intrum y AFI Escuela de Finanzas imparten hoy la segunda edición de sus talleres de educación financiera para estudiantes de 3º y 4º de la ESO.



