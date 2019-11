Cómo convertirse en un trader de Forex

En los últimos años, internet está dando múltiples oportunidades de ganar dinero a los usuarios. Ya sea por ingresos de publicidad o por vender productos en los diferentes marketplaces que hay, el número de personas que consiguen dinero gracias a internet no hace más que aumentar.



Una de las técnicas más habituales y que más fama están ganando últimamente es operar en Forex, un mercado de valores en el que se compran y venden acciones buscando maximizar beneficios y aprender de uno de los mercados más complejos para los conocidos como "traders", es decir, los usuarios que invierten en acciones de estos mercados.



Si nunca habías oído hablar de Forex, eres un principiante o alguna vez has estado interesado en invertir alguna cantidad de dinero en operaciones de compraventa, este artículo es ideal para que te vayas iniciando en el mundo de la compraventa de valores.



Cabe destacar que, al contrario de lo que mucha gente piensa, convertirse en un trader de Forex puede ser perfectamente una profesión para la que no se requieren estudios ni experiencia.



Lo único que se debe hacer es abrirse una cuenta, aprender el funcionamiento y las mecánicas de la plataforma, seleccionar la estrategia que mejor se adapte a nuestras exigencias financieras y a partir de ahí, ya se puede comenzar a sacar beneficios de las inversiones realizadas previamente.



A continuación indicaremos los pasos que deben seguir todos los nuevos usuarios que se han lanzado a operar en Forex:



No posponer más la decisión

No procrastinar es uno de los pasos fundamentales para convertirse en un buen trader en Forex. Es muy importante ser constante, aprovechar todas las oportunidades que se ofrezcan y no rendirse a las primeras de cambio por realizar operaciones que no salgan bien. Los inicios siempre son difíciles pero merece la pena intentarlo.



Los primeros días es clave crear un hábito una vez se haya creado una cuenta inicial con Admiral Markets. Cuanto más tiempo se posponga la decisión, las oportunidades de alcanzar el éxito se irán diluyendo poco a poco.



Practicar

El segundo paso una vez se haya tomado la decisión de adentrarse en el mundo de Forex pasa por la práctica. Los inicios deben de ser una toma de contacto con la plataforma y sus características, sin precisar saber lo que se está haciendo exactamente en cada momento.



Es muy importante ir probando todo lo que nos ofrece la plataforma de trading para familiarizarnos con ella. En caso de que se tengan dudas sobre el funcionamiento y la mecánica de la plataforma, se pone a disposición de los usuarios el manual de MetaTrader4 en la pestaña de ayuda, que resolverá todo acerca del funcionamiento de la plataforma. En caso de que el MT4 no sea del gusto del consumidor, los expertos recomiendan descargar MetaTrader 5, la plataforma de trading que ofrece características notablemente mejores que el MetaTrader4 (como avanzadas gráficas y herramientas de trading), a pesar de que la función que cumplen es prácticamente la misma en ambos casos.



Aprender de los aciertos y los errores

Tal y como hemos avanzado en el segundo paso, la práctica hace al maestro, y en el ámbito de las inversiones, esta afirmación tiene más importancia de lo que la gente puede llegar a pensar desde fuera en un primer momento.



Si no te basta únicamente aprendiendo por tus propios medios sin la ayuda de nadie, se pone a disposición de los usuarios sesiones online con traders profesionales de Admiral Markets, algo que en el caso de ser nuevo en el mundo de los mercados financieros y la compraventa de valores activos, recomendamos encarecidamente para no tener unas primeras experiencias negativas que podrían suponer que el usuario perdiera el interés en la plataforma.