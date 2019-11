Instituto Castelao: la mayor arma en la lucha contra las drogas

Vivimos en un mundo plagado de impulsos negativos que, irremediablemente, perjudican nuestro estado de salud. Las adicciones a cualquier tipo de droga son uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos como sociedad; hábitos tóxicos que dejan tras de sí miles de víctimas por todo el país. Por suerte, ciertos centros se han especializado en esta clase de tratamientos, poniendo fin a la enfermedad de la adicción, que tanto daño hace tanto a las personas que la padecen, como a sus seres queridos.



Un apoyo inestimable Actualmente, por desgracia, existe un gran abanico de drogas que generan una gran adicción en sus consumidores. Enfermedad que se antoja realmente complicado erradicar por cuenta propia y que lleva a los pacientes a situaciones extremas. Debido a ello, cualquier persona que sufra alguna clase de adicción ha de tomar cuanto antes cartas en el asunto y ponerse en manos de profesionales de la salud.



Bajo este principio de apoyo nació el Instituto Castelao Galicia, un centro de sanidad que busca cambiar para siempre estos hábitos de consumo y dar el giro necesario a las vidas de miles de adictos. Porque enfrentar esta situación sin una ayuda externa pocas veces tiene los resultados esperados, teniendo así que delegar estas funciones en terceras personas que, por medio de una gestión perfectamente medida, serán capaces de cumplir nuestras metas de una vez por todas.



Tanto si sufrimos de una adicción a las drogas, como si alguien de nuestro círculo cercano está en esta situación, es imperativo encontrar los mejores centros para implementar las medidas pertinentes. En ocasiones, hacer comprender al paciente de que padece una enfermedad mental es el primer paso para su recuperación; gracias a los programas de tratamiento y la clara promesa de una vida mejor, es probable que el adicto solicite ayuda o se deje ayudar.



Los resultados hablan por sí solos. Hemos de ser los dueños de nuestra propia vida; por lo que cualquier sustancia perjudicial que haya tomado las riendas, debe suprimirse para siempre. Un apoyo inestimable al que las víctimas de la situación y sus familiares estarán eternamente agradecidas.



El centro más adecuado para tus necesidades No son pocos los centros que se han especializado en esta clase de tratamientos; no obstante, debemos cumplir con una tarea de investigación y acudir a aquellos que se hayan posicionado como referentes en el sector. El previamente mencionado Instituto Castelao está valorado como uno de los más importantes en la comunidad gallega, ayudando por todo el territorio a aquellas personas que así lo requieren.



Además de su centro en Galicia, esta institución ha repartido sus instalaciones por todo el territorio nacional. Una forma efectiva de ayudar al mayor número de personas posible y cambiar la vida de cada uno de sus pacientes. Porque, sin importar nuestro lugar de residencia, merecemos limpiar nuestro día a día de aquellos elementos que perjudican nuestra salud. Gracias a esta expansión territorial, podremos escoger el centro que mejor se adapte a nuestras necesidades en particular.



El nivel de calidad de vida de una región está altamente determinado por los centros médicos que la componen. Así pues, es una suerte contar con establecimientos sanitarios de estas características de forma cercana, facilitandonos uno de los procesos más complicados a los que cualquier persona puede llegar a enfrentarse a lo largo de sus días.



Los pacientes son la más absoluta prioridad del Instituto Castelao, algo que los ha llevado a lo más alto del sector. Solo a base de esfuerzo y trabajo duro se logran implementar hábitos saludables, una tarea que está en el primer puesto de la lista de prioridades de esta prestigiosa institución.



Un método efectivo La desintoxicación es una carrera de fondo que va más allá del mero hecho de no consumir la sustancia nociva. Por ello, desde el Instituto Castelao proponen un método dividido en cuatro fases diferentes para que, llegado el momento, el paciente se encuentre preparado por completo a enfrentarse de nuevo a su rutina. Porque son muchos los motivos que pueden llevar a una persona a consumir; en consecuencia, la clave estará en ofrecer los recursos suficientes para enfrentar con fuerza de voluntad cualquier imprevisto de la vida.



La primera fase es la de desintoxicación. Por extraño que parezca, es una de las más fáciles del proceso. Mediante la supervisión médica de especialistas en el sector, el paciente superará el síndrome de abstinencia; apoyándose, si es necesario, en los medicamentos adecuados según el criterio de la doctora psiquiatra. Pero poner fin a la adicción física no es más que el primer paso.



A continuación, el paciente tendrá que eliminar ese complicado mono psicológico. El cerebro del ser humano funciona a base de hábitos, algo que en el consumo de drogas no cambia. Debido a ello, la deshabituación es una de las fases más relevantes y complicadas, basadas en encontrar los motivos de la adicción y sustituir aquellas acciones nocivas por hábitos completamente saludables. Un proceso en el que tanto psiquiatras, como psicólogos, terapeutas, monitores y enfermeras darán lo mejor de sí mismos.



El siguiente punto en el método propuesto por el Instituto Castelao, entra en juego la rehabilitación. La adicción a las drogas puede dejar tras de sí una gran pérdida de habilidades físicas y mentales que, por medio de una terapia cognitivo-conductual de rigor se podrá solventar. Porque todo lo perdido o, al menos, una gran parte se puede recuperar y solo los mejores profesionales serán capaces de cumplir con esta fase en la que se empiezan a ver los resultados de la desintoxicación.



Nada de lo trabajado hasta este punto tendría sentido si, a la hora de la verdad, no se nos ofrecen las ayudas adecuadas para no recaer en el consumo de drogas. En consecuencia, este centro propone un sistema de reinserción en la sociedad que tendrá un exhaustivo seguimiento del progreso del paciente. Un apoyo en el momento más peligroso y determinante en cualquier desintoxicación.



El paso de los años ha demostrado el éxito absoluto de este método. Con unas cifras de escándalo, indicando que más del 85% de los pacientes terminan el tratamiento y recuperan sus vidas de forma absoluta, este centro se posiciona como la mejor elección posible.