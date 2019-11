Marcas de belleza de lujo, como Perricone MD, se suman al Black Friday Comunicae

martes, 19 de noviembre de 2019, 08:10 h (CET) Las webs de firmas de alta belleza como Perricone MD, Medik8 o RevitaLash ofrecerán un 20% de descuento Vuelve uno de los días más esperados del año en cuanto a compras se refiere. Ese momento que muchos andaban esperando para conseguir aquel producto que tanto deseaban, pero con un descuento irresistible. Esta moda de origen claramente americano ya se ha instaurado en nuestro país como un esencial más que añade un extra de emoción a esas adquisiciones prenavideñas. Ya sea para comprar con tiempo un regalo único o para autorregalarse un pequeño gran capricho, webs como www.perriconemd.es, www.medik8.es, www.revitalash.es y www.puresc.com, desde el 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2019, comprendiendo todo el fin de semana que va desde el #BlackFriday hasta el archiconocido #CiberMonday.

Una oportunidad para adquirir una joya beauty

Los productos de estas firmas se convierten en auténticas joyas del entorno de la belleza, con productos que aportan un valor añadido gracias a la perspicacia de sus creadores al engendrar productos y líneas con aliados de gran eficacia por sus principios activos de gran potencia y los sistemas de vehiculización que aseguran que la piel pueda aprovechar todos los beneficios de dichas combinaciones de ingredientes.

20% en todos los productos

Tal será el descuento disponible en estas webs. Los usuarios podrán disfrutar de un 20% del precio original de cada producto en www.perriconemd.es. La firma, creada por el afamado dermatólogo estadounidense Nicholas Perricone, es un must para todas aquellas usuarias de pro de la belleza, quienes disfrutan de principios de alta eficacia y patente propia del doctor, tales como su ácido alfa lipoico, la vitamina C Ester o el DMAE, estrellas indiscutibles de algunas de sus formulaciones. Una web con una perfecta oferta de productos antiedad y de maquillaje que, además de aportar color, ejerce de tratamiento sobre la piel.

El mismo descuento se podrá encontrar durante el fin de semana del 29 de noviembre en www.medik8.es. Un 20% en productos de primera línea para resolver problemas de la piel como la pigmentación, las rojeces, la deshidratación, los granitos o los signos de la edad. La oportunidad perfecta para probar la filosofía CSA de la marca que se postula como la solución para el envejecimiento y para tratar la piel de manera óptima, utilizando productos con vitamina C por la mañana, con SPF durante el día y finalizando con la vitamina A por la noche. Una oportunidad única para hacerse con productos como el afamado r-Retinoate Youth Activating Cream.

Aquellas que hayan probado alguna vez RevitaLash Advanced saben lo que es disfrutar de unas pestañas con una apariencia más gruesa, alargada y curvada. Pues bien, sus usuarias están de suerte pudiendo disfrutar del mismo 20% off en www.revitalash.es. La ocasión perfecta para conocer las demás propuestas de esta marca creada por médicos y cuyos estudios demuestran grandes resultados y beneficios en el tratamiento del vello y el cabello. Cejas perfectas, cabello con volumen, pestañas de infarto y todo con descuento irresistible desde el 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre.

Más marcas de primer nivel: Omorovicza y Aromatherapy Associates

Efectivamente. El distribuidor Pure Skincare ofrecerá en su web www.puresc.com descuentos en los productos de todas sus marcas, entre las que se incluyen también algunas como Lycogel, Omorovicza o Aromatherapy Associates. Durante el mismo fin de semana se podrán encontrar en dicho site joyas realizadas a partir de agua termal y con origen húngaro, o tesoros a partir de la teoría de la aromaterapia. Marcas de lujo y con un sello único con un 20% de descuento en toda su oferta.

