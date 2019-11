Neumáticos de invierno, all season y cadenas de nieve: diferencias para elegir la mejor opción

Según el lugar en el que se viva, puede ser más interesante apostar por una u otra opción. Con la llegada de las primeras nieves, es importante conocer las principales diferencias entre neumáticos de invierno, neumáticos all season y cadenas de nieve para poder elegir una de las dos opciones. Norauto aborda las principales características y diferencias.



-Los neumáticos de invierno y all season no son sólo para la nieve. Se pueden utilizar en aquellas zonas donde las temperaturas son habitualmente bajas durante la temporada invernal. De hecho, son perfectos para temperaturas inferiores a siete grados.



-A diferencia del resto, los neumáticos all season están pensados tanto para el frío como para el calor, algo que no sucede con los neumáticos de invierno. Es importante comprobar que tienen las siglas M+S (Mud and Snow, es decir, barro y nieve). En este caso, sí pueden circular con nieve y no sería necesario el uso de cadenas.



-Con cadenas de nieve no se pueden exceder los 50 km/h. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si es necesario el uso de cadenas de nieve es porque hay bastante nieve y en ese caso hay que reducir la velocidad adaptándola a las circunstancias de la vía y condiciones climatológicas.



-Tanto con los neumáticos de invierno como los all season, se debe llevar una pegatina siempre y cuando éstos tengan una velocidad inferior a la marcada en la ficha técnica. La pegatina debe ser proporcionada por el taller e indicará el límite de velocidad máximo.



-Mientras que las cadenas de nieve deben montarse cada vez que sea necesario u obligatorio, los neumáticos de invierno sólo se colocan una vez al comienzo de la temporada de frío y se vuelven a quitar cuando comienza el calor. Hay que tener en cuenta que se pueden dañar los neumáticos si se circula con cadenas de nieve sin ser necesario. Por el contrario, no es necesario quitar los neumáticos all season, ya que también están pensados para el verano.



-En ocasiones puede ser obligatoria la circulación con cadenas de nieve. En este caso, los neumáticos de invierno podrían circular. Hay que remarcar que no se deben poner cadenas de nieve sobre neumáticos de invierno. Los neumáticos de invierno son suficientes y muy eficaces. Como se ha mencionado anteriormente, los neumáticos all season deben contar con las siglas M+S para poder circular sin cadenas.



-A la hora de colocar las cadenas se pueden cometer errores. Por este motivo, Norauto recomienda probar a instalarlas con anterioridad a que caigan los primeros copos y siguiendo siempre las indicaciones del fabricante.



Las cadenas deben situarse en las ruedas motrices. Si el vehículo es de tracción delantera, se deben situar en las ruedas del eje delantero. Si es de tracción trasera, en las ruedas traseras. En el caso de los 4x4 con tracción integral, se recomienda poner las cadenas en los cuatro neumáticos. Por supuesto, los neumáticos de invierno deben estar en las cuatro ruedas.



-Los neumáticos de invierno deben ser sustituidos por otros si tienen algún tipo de desgaste, rotura o imperfección, algo que también ocurre con los all season. En lo que respecta a la banda de rodadura, mientras que en el resto de neumáticos el mínimo legal son los 1,6 mm, en el caso de los neumáticos de invierno son 4 milímetros.



-Los neumáticos de invierno y los neumáticos all season son también perfectos para la lluvia, ya que presentan una mayor capacidad de evacuación de agua que los neumáticos convencionales y una mayor adherencia.



-Como se ha indicado, tanto los neumáticos de invierno como los all season se montan en ambos ejes mientras que las cadenas se deben poner en el eje motriz, por lo que no interfieren en el funcionamiento de ciertos sistemas de seguridad como pueden ser el ABS, el control de tracción o el control de estabilidad.



-Es necesario contar con un espacio para guardar los neumáticos de invierno durante las épocas estacionales de más calor. Por el contrario, all season no tienen que ser guardados y se puede circular con ellos durante el verano.



-Otro factor a tener en cuenta es el precio. Hay que tener en cuenta que hablamos de instalar cuatro neumáticos frente a la compra de dos cadenas de nieve.



La precaución es clave en ambos casos. Tanto con cadenas como con neumáticos de invierno y neumáticos all season, el conductor debe adaptar su conducción a las circunstancias climatológicas, llevar el vehículo en perfectas condiciones y con todo lo necesario para hacer frente a al temporal.