El Centro Europeo de Postgrado- CEUPE, escuela premiada por ofrecer la mejor formación superior online en español

Cada año, la oferta de Másteres y Maestrías en línea que podemos encontrar el mercado aumenta de manera considerable. En sus modalidades, tanto online como presencial, cada vez son más las universidades y las escuelas de negocio que se decantan por ofrecer programas de estudios superiores que aseguren sólidos y prácticos conocimientos a sus alumnos.



Los Másteres y Maestrías en línea se han posicionado en los últimos años como una garantía de éxito, gracias a las enormes oportunidades laborales que ofrece en su finalización y a la posibilidad de conciliarlas con la vida personal y profesional. Siendo un alto número el porcentaje de alumnos que obtiene un puesto directivo en algunas de las empresas con más renombre a nivel internacional, incluso antes de haber finalizado sus estudios.



Si hablamos de programas MBA - Master of Business Administration (Maestría en Dirección y Administración de Empresas), conviene destacar el que ofrece CEUPE, escuela galardonada por la consultora de investigación de mercados Hamilton, con el mejor MBA en línea impartido en español en el Ránking de Instituciones de Formación Online de Habla Hispana, en el que participaban más de 150 escuelas y universidades de España, Latinoamérica y EEUU y se medía, entre otras variables, la calidad del profesorado, la experiencia y la metodología académica empleada.



Además, para la elaboración de este ranking internacional se ha contado con más de 4.000 encuestas a alumnos y exalumnos egresados del Centro Europeo de Postgrado-CEUPE, quienes han evaluado de primera mano su grado de satisfacción y empleabilidad tras superar sus estudios superiores con dicha escuela.



Centro Europeo de Postgrado, una historia de éxito

La noticia de que el Centro Europeo de Postgrado CEUPE es PREMIADO CON EL MEJOR MBA no es fruto de la casualidad. Con sedes en los principales países de habla hispana a nivel mundial, entre los que se encuentran Perú, Colombia, México, Ecuador o Chile, además de España, es una de las escuelas de negocio con más renombre a nivel internacional. Entre sus características, se encuentra su especialización, siendo capaces de ofrecer algunos de los mejores programas de formación superior que se pueden encontrar sobre multitud de disciplinas relacionadas con los Recursos Humanos, la Dirección y Administración de Empresas, el marketing, la comunicación, hasta las Energías Renovables y la Neuropsicología, áreas de gran relevancia a la hora de buscar un empleo.



CEUPE se erige como la primera escuela de negocios a nivel europeo en obtener el sello ICEEX (International Certificate of Educational Excellente). Además, colabora de manera regular con la Universidad de Alcalá, reuniendo en una misma propuesta lo mejor de la educación en línea y lo mejor de la educación presencial.



La realidad es que la UAH es una de las universidades más importantes de España, declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 1998, gracias a su rico patrimonio artístico y arquitectónico.

Esta relación sienta las bases para demostrar que CEUPE es una de las escuelas de negocio que mejor sabe cuidar todas las vertientes de la educación. No únicamente a través de la excelencia de todos sus programas formativos, sino también sabiendo rodearse de las universidades más importantes de talla mundial. Convirtiendo el conocimiento en un área de crecimiento capaz de sobrepasar cualquier frontera.



Miembro de las Naciones Unidas

Además de todo lo mencionado anteriormente, CEUPE es una de las pocas instituciones de educación superior adheridas al United Nations Global Compact, instrumento que las Naciones Unidas utiliza con el objetivo de apoyar y promulgar una serie de valores que más mucho más allá de lo meramente formativo, con el objetivo de sentar las bases de prestar una especial atención a la dimensión social de la globalización.



De esta manera, es posible cursar el mejor MBA en línea subvencionado, de manera completa o parcial, a través de los diferentes programas de Becas y Ayudas Directas al Estudio, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos a través del Programa Internacional Global Learning, al que CEUPE destinará más de 5.000.000 de euros en Becas este año.



En una clara apuesta por los alumnos, y con el objetivo de no cerrar sus puertas a ningún estudiante que esté en posición de poder estudiar uno de sus completos programas, esta institución nos ofrece la posibilidad de poder acceder a todo tipo de ellos, sin importar la rama de especialización en cuestión.



Enfocada al éxito profesional

Una de las características que define CEUPE es que está enfocada hacia la consolidación y la consecución del éxito profesional, en materia de puestos de dirección, emprendeduría y diferentes posiciones de alto nivel.



Esto se consigue gracias al completo plantel de su profesorado, todos ellos miembros de importantes multinacionales, startups y diferentes pymes de sectores emergentes que están posicionándose como líderes de sus respectivos sectores, con la capacidad suficiente como para poder enseñar a todos sus alumnos su metodología a través de los diferentes casos de éxito de cada uno de ellos.



