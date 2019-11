Crecimiento de la miopía e impacto de radiación UV, dos de los retos de la visión infantil, según ZEISS Comunicae

viernes, 15 de noviembre de 2019, 11:19 h (CET) El 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño. Este día mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. Desde el punto de vista de la salud visual, probablemente los dos mayores retos a los que se enfrenta la visión infantil sean el crecimiento de la miopía y el impacto de la radiación UV en los ojos de los más pequeños, por su efecto acumulativo Madrid. 14 de noviembre de 2019. Desde el punto de vista de la salud visual, probablemente los dos mayores retos a los que se enfrenta la visión infantil sean el crecimiento de la miopía y el impacto de la radiación UV en los ojos de los más pequeños, por su efecto acumulativo.

La prevalencia de la miopía en España en la población joven alcanza casi al 50%

La miopía es un error de enfoque por el cual las imágenes lejanas aparecen borrosas, esto se debe principalmente a un alargamiento del globo ocular y está acompañada de cambios estructurales de la retina y la coroides, siendo estos cambios los que pueden dar lugar a complicaciones. Si el ojo miope supera las 6 dioptrías, se está hablando de Miopía Magna, que multiplica el factor de riesgo de padecer patologías oculares en la vida adulta siendo una de las principales causas de discapacidad visual y la primera de afiliación a la ONCE.

En los últimos años, se ha convertido en un problema relevante en la salud pública, con previsiones de incidencias mayores al 50% en la población mundial para el año 2050 (OMS). En España, la prevalencia de la miopía, es decir, la proporción de personas que sufren este defecto visual con respecto al total de la población en estudio, en la población joven es de más del 47%.

La evolución de estas cifras ha hecho que AMIRES (Asociación de Miopía Magna) lidere la puesta en marcha de un estudio para conocer de forma cuantitativa y cualitativa la prevalencia de la miopía en la población infantil, ya que es en esta etapa donde se produce la mayor progresión de este defecto visual. AMIRES ha involucrado a instituciones y empresas privadas con el fin de conocer más datos sobre el grado de prevalencia de esta patología visual al inicio y al final de la educación primaria, evaluar si existe un incremento significativo acorde con las estimaciones que se conocen y evaluar las posibles causas que ayuden a determinar políticas de actuación concretas para dar un paso más en las demandas de campañas de prevención e información. Como empresa socialmente responsable, ZEISS Vision Care es una de las empresas que colaboran en el estudio, que en una primera fase se va a desarrollar en Madrid, pero que tiene vocación de continuidad. “La miopía está creando un problema de salud pública importante en todo el mundo. Su prevalencia no para de crecer, y además afecta a población cada vez más joven. Como empresa socialmente responsable, ZEISS trabaja en soluciones avanzadas en lentes oftálmicas para quienes ya la sufren, pero también incide en la necesidad de avanzar en el control de la miopía, desde la prevención, con el apoyo a la labor que en este sentido desarrolla AMIRES en España. Este estudio es un primer paso, fundamental, como reconocen los expertos, para avanzar en el control de la miopía en nuestro país”, valora Alberto Cubillas, director general de ZEISS Vision Care España.

Los ojos de los niños son 7,5 veces más vulnerables a los efectos dañinos de los rayos UV

La radiación UV está presente todo el año, todo el día, en invierno y en verano, con tiempo soleado… y cuando está nublado. Los niños pasan más tiempo al aire libre que los adultos. Sin embargo, sus ojos son 7,5 veces más vulnerables a los efectos dañinos de los rayos UV (1). La naturaleza inmadura de su cristalino hace que la transmisión de esta radiación sea de hasta un 75%, en el caso de niños menores de 10 años, en comparación con el 10%, en los mayores de 25 (2). Por este motivo, al cumplir los 20 años de edad, una persona ya ha estado expuesta a casi la mitad de la cantidad de radiación UV que va a recibir en toda su vida (3).

La OMS establece que el umbral de protección total contra la radiación UV se alcanza en los 400 nm. Los estándares actuales de la industria óptica, como la norma ISO 8980-3, determinan como límite superior para la protección UV de las lentes oftálmicas una longitud de onda de 380 nanómetros, cuando alrededor del 40% de la radiación UV durante el día se encuentra, precisamente, entre 380 y 400 nanómetros (4). “La que está entre los 380 y 400 nm es la longitud de onda más peligrosa de la radiación UV, porque su profundidad de penetración es mucho mayor. El cristalino sufre, la retina sufre, y el coroides, sufre”, afirma Miguel Burnier, doctor en Oftalmología, Cirugía y Oncología en la Universidad McGill (Canadá)

Los ojos de los niños se ven expuestos a factores de riesgo relacionados con los rayos UV, que pueden devenir en patologías oculares (Catarata, Pterigium, Melanoma o Fotoqueratitis) o en otras que se desarrollan alrededor del ojo (Pinguécula, Melanoma, Fotoenvejecimiento o Carcinoma) a lo largo de su vida. Expertos en visión están de acuerdo en que una de las formas más simples y eficientes de prevenir, o retrasar, el inicio o la progresión de estas enfermedades es el uso de lentes con protección UV hasta 400 nm, comenzando en la infancia. “Las madres y padres protegen la piel de sus hijos ante la radiación UV, pero no los ojos, cuando en realidad la incidencia en los ojos será mucho más importante para su salud a lo largo de la vida”, añade el doctor.

Desde mayo de 2018, cualquier lente transparente de ZEISS cuenta con un estándar en salud visual que se autoimpone la multinacional alemana. Las lentes ZEISS con Tecnología UVProtect proporcionan protección contra los rayos UV de hasta 400 nm, de acuerdo con el nivel de protección UV total que definen la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos, superando así el estándar actual de la industria, potencialmente inseguro. Más de 20.000.000 millones de personas cuentan ya con protección UV Total en sus gafas. ZEISS ha liberado la patente de este hito tecnológico para que, como Volvo hizo en su día con el cinturón de seguridad, otros fabricantes puedan también aplicarlo a sus lentes oftálmicas.

