Claves para ahorrar en perfumes Olor afrutado, fresco, floral… en el mercado existen tantos tipos de perfumes como gustos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 15 de noviembre de 2019, 08:42 h (CET)

Una fragancia puede ser una de las mejores maneras de crear nuestra identidad, de trasmitir ideas tan solo con olores o una buena forma de completar nuestra imagen. Lo cierto es que en la actualidad podemos encontrar perfumes y colonias para prácticamente cualquier ocasión que se nos presente. No solo son un accesorio más, sino que, así mismo, nos hacen sentir más seguros de nosotros mismos en ocasiones especiales o más capaces de afrontar nuestro día a día. No obstante, los perfumes pueden llegar a ser un producto de coste ligeramente elevado, por eso, aprovechar alternativas como el Black Friday online es una de las mejores formas de adquirir nuevos perfumes, de calidad y al mejor precio.



Los perfumes o cómo mostrar cómo somos Olor afrutado, fresco, floral… en el mercado existen tantos tipos de perfumes como gustos. Esos olores pueden hacernos viajar a otros lugares, recordarnos momentos del pasado o trasmitir valores que nos representen como la dulzura, la fuerza, la valentía, la originalidad, etc. Tanto es así, que a lo largo de la historia mucho se ha querido saber sobre las propiedades de los perfumes y de cómo nos influyen, llegando incluso a las hojas de libros o a los fotogramas de películas como El Perfume.



La realidad es que en países como el nuestros, los perfumes son uno de los productos más habituales en nuestra higiene y forma parte de nuestra imagen. Además, los perfumes están considerados como un objeto digno de obsequiar, por eso no es de extrañar que sea uno de los productos más regalados en cumpleaños, aniversarios o fiestas señaladas como la Navidad. Su precio es muy variable y depende en función de factores como la marca, la calidad, la edición, la composición…



Nuestro perfume, más económico Sin embargo, hoy en día podemos poner en práctica una serie de trucos o consejos que nos permitirán acceder a los perfumes que más nos gustan a precios reducidos. A continuación, detallamos algunos de los más eficaces:



Aprovechar ocasiones como el Black Friday: como cada año, en este mes de noviembre tendrá lugar el Black Friday. Será el próximo día 29 y se trata de la ocasión perfecta para comprar productos a precio rebajado. En el caso de España, y según sobre los informes de los últimos años, son los artículos de cosmética y belleza, como los perfumes, los productos más comprados por el 30% del público. El motivo son las grandes ofertas y precios reducidos que se encuentran en concreto en este producto.

Las promociones: son otra de las opciones que más eficaces resultan a la hora de comprar un perfume. Sobre todo, si tenemos una idea clara de qué perfume queremos. En las promociones solemos encontrarnos con dos productos por el precio de uno y, tratándose de fragancias que nos gustan, sabemos que les sacaremos partido.



La compra online: la posibilidad de comprar por internet no solo agiliza los trámites y nos evita colas, sino que además nos permite acceder a un sinfín de marcas y comercios, pudiendo acceder a los mejores precios con tan solo un clic.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

