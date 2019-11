IG lanza los turbos24, el primer derivado negociable las 24 horas Comunicae

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 16:32 h (CET) Los turbos24 son productos cotizados y regulados, con mayor control del riesgo y del apalancamiento . El precio de los turbos evoluciona en línea con el precio del activo subyacente (índices, materias primas y divisas), a diferencia de otros derivados financieros afectados directamente por la volatilidad actual y futura del mercado. El mercado de turbos se encuentra completamente consolidado en Europa con un volumen que ronda los 1.000 millones de euros IG España, sucursal de IG Europe, ofrecerá a sus clientes la oportunidad de operar a través de los turbos24, un tipo de derivado financiero cotizado las 24 horas y regulado que ofrece al inversor la posibilidad de escoger el apalancamiento y riesgo, así como encontrar oportunidades tanto en mercados alcistas como bajistas.

Los turbos tienen ventajas como la transparencia propia de un producto cotizado, el mayor control del apalancamiento y la evolución en paralelo de los precios de los subyacentes, cualidades que los han situado como el producto preferido por muchos inversores minoristas europeos.

En la actualidad, el mercado de turbos se encuentra completamente consolidado con un volumen que ronda los 1.000 millones de euros. Asimismo, este tipo de producto no cuenta con riesgo de divisas, pues hasta la fecha solo se comercializa en mercados europeos con cotización en euros.

El lanzamiento del turbo24 se enmarca dentro de un plan estratégico a nivel global para consolidar la posición de IG como uno de los líderes europeos en el trading online, con una oferta multiproducto que permitirá a sus clientes ejercer un mayor control sobre su trading a través de un servicio único. Los turbos24 de IG, que son productos tangibles (cuentan con ISIN propio) y no tienen comisiones, permiten por el momento acceder a activos financieros subyacentes como índices, divisas y materias primas.

Asimismo, cuentan con la ventaja adicional de facilitar la protección contra balances negativos a los clientes minoristas, es decir, los clientes minoristas no podrán perder más que la cantidad depositada. IG ofrece, además, una interfaz de usuario superior e intuitiva que simplifica las operaciones para el cliente.

La firma, que opera en España desde 2007 y fue fundada en Reino Unido en 1974, está presente en la actualidad en más de 16 países. IG está regulada en España por la CNMV y a nivel europeo por la BaFIN. IG Europe es capaz de ofrecer los turbos24 gracias a su participación como bróker en la plataforma paneuropea de trading multilateral Spectrum.

Arnaud Poutier, director de IG Europe, señala que: “Este lanzamiento es la culminación de más de 3 años de trabajo, confirmando la entrada de IG en el universo de los mercados organizados. IG está respaldado por una tecnología disruptiva y comprometido tanto con la innovación como con ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. La posibilidad de operar las 24 horas del día, 5 días a la semana, con toda la seguridad y los beneficios asociados a la negociación en una bolsa europea totalmente regulada, convierten a los turbos24 en una opción real para los inversores minoristas”.

“Los turbos24 son una oportunidad única en el sector del trading, en especial para ese inversor minorista que busca acceder a un mayor apalancamiento sin exponerse a pérdidas por encima de la inversión inicial y sin restricciones horarias”, afirma José Antonio Quiroga, jefe de ventas de IG España. “Además, la posibilidad de escoger el apalancamiento convierte a los turbos en un instrumento financiero idóneo para la gestión del riesgo”, añade.

Sobre IG España

IG es el proveedor líder en el trading online que permite invertir con apalancamiento en más de 16.000 mercados financieros a través de su oferta multiproducto (CFD, opciones barrera y vanilla y Turbos24). La firma, presente en España desde el 2007 y fundada en Reino Unido en 1974, está presente en la actualidad en más de 16 países. IG está regulada en España por la CNMV y a nivel europeo por la Financial Conduct Authority (FCA), el Deutsche Bundesbank y la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN).

