Cómo pillarte con el pie cambiado (hacia la izquierda) Crónica de ese plan secreto destinado a llevarnos de rebote a la izquierda del tablero Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

miércoles, 13 de noviembre de 2019, 09:20 h (CET) Rueda de prensa post:



-¿Pero como han llegado tan pronto a un acuerdo usted y el señor Sánchez?



-Guárdeme el secreto. Pusimos a nuestras bases a votar masivamente a Vox, y el resto es historia.



-¿Pero entonces quien les voto a ustedes?



-La gente del PSOE, evidentemente.



-Pero si los votos de Vox los ha perdido Ciudadanos.



-Ahora te vas a creer todo lo que decía Albert.

