Busconómico lanza un comparador bancario para Estados Unidos Comunicae

martes, 12 de noviembre de 2019, 15:07 h (CET) El comparador online de productos bancarios para España Busconómico.com expande su cobertura a los EUA, donde acaba de lanzar su comparador financiero para el público hispanohablante que reside en el país Durante sus 6 años de vida en España, el buscador y comparador de productos bancarios y de inversión Busconómico se ha consolidado como uno de los principales del sector, con más de 1,5 millones de visitantes anuales y miles de productos analizados para clientes particulares y empresas.

El año 2018 inició su expansión fuera de nuestras fronteras con el lanzamiento de su portal para México, que a día de hoy continúa creciendo y ganando visitantes, a pesar de ser un mercado más difícil de lo previsto, por la menor penetración de la banca y de Internet entre la población mexicana.

Ahora lanza su comparador de productos bancarios también en Estados Unidos: www.busconomico.us. En este país existe una importante comunidad hispanohablante y un mercado bancario muy desarrollado, con una amplia variedad de entidades financieras que ofrecen todo tipo de productos para clientes particulares y para negocios, como cuentas corrientes, tarjetas de crédito, hipotecas, depósitos a plazo fijo, cuentas de ahorro, préstamos personales y productos de inversión.

Por qué Estados Unidos

Actualmente existen más de 50 millones de latinos censados en los Estados Unidos, más de la mitad de ellos de origen mexicano. Se trata de una gran población que también utiliza los servicios bancarios, y más en un país donde las transacciones y pagos electrónicos son muy frecuentes y tiene un alta tasa de digitalización.

Buena parte de esta comunidad latinoamericana ya ha integrado el inglés como su idioma habitual, al menos en sus relaciones laborales y financieras, sin embargo aún existe una buena parte de hispanohablantes que siguen utilizando el español frecuentemente, incluso para buscar servicios bancarios.

Busconómico entra en el país norteamericano con la intención de arrojar luz sobre su mercado financiero, con análisis detallados sobre los diferentes productos que ofrecen los bancos en USA y amplia información en español sobre todo tipo de conceptos y dudas que se necesiten resolver relacionados con la economía y las finanzas personales.

Tarjetas, préstamos, cuentas e hipotecas

En la actualidad el comparador de productos bancarios ofrece, para los Estados Unidos, análisis sobre tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas corrientes y de ahorro, préstamos rápidos online e hipotecas para clientes particulares de los principales bancos del país.

Para cada tipo de producto es posible encontrar un comparador con el que se pueden contrastar todas las opciones y elegir la que más se adapte a tus necesidades, con información en español actualizada frecuentemente, para que el visitante ahorre tiempo y no tenga que visitar una por una las páginas webs de los bancos o acudir a sus sucursales.

En el futuro más bancos, más productos y más comparadores

Aunque ahora mismo Busconómico ofrece análisis de tarjetas, préstamos, cuentas e hipotecas para particulares de las entidades financieras más importantes del país, su intención es la de cubrir la totalidad de bancos norteamericanos, tanto los de ámbito nacional como regional, para que cualquiera que quiera encontrar información en Internet sobre sus productos pueda conseguirla fácilmente.

Además, está previsto que más adelante se amplíe el surtido de productos disponibles para comparar con los certificados de depósito a plazo fijo, las cuentas, préstamos y tarjetas para negocios, profesionales y empresas, así como otro productos de inversión y de ahorro para la jubilación.

También se incluirán para el mercado estadounidense otros comparadores de productos más específicos, como préstamos y líneas de crédito con garantía hipotecaria, préstamos y tarjetas aseguradas, préstamos para autos, hipotecas fha, fijas y variables, cuentas para menores, tarjetas con cashback y mucho más.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La AEAOF eligió Pastrana como escenario de su undécima Reunión Científica Internacional Delaviuda CG ha aumentado un 37% la inversión en la formación de sus profesionales Mustela planta hoy 1.167 árboles, cifra de los bebés nacidos durante el Día del Medio Ambiente Isodieta, la dieta de éxito baja en hidratos DO EAT! abre su restaurante número 15 en el nuevo edificio oxxeo