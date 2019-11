El próximo día 19 de Noviembre es el Día Mundial de la Vasectomía 2019

Desde hace ya 7 años, cada 19 de noviembre es el Día Mundial de la Vasectomía. Se conmemora, y sobre todo se pone en valor, una de las técnicas contraceptivas ligadas a la salud reproductiva masculina. La vasectomía es, un procedimiento quirúrgico orientado a prevenir los embarazos no deseados, a partir del bloqueo de la capacidad reproductora del hombre. Debido a su sencillez, actualmente en España se realizan un mayor número de vasectomías que de ligaduras de trompas.



Hoy por hoy, la vasectomía es el tercer método anticonceptivo más empleado después del preservativo y la píldora. El aumento de las vasectomías se debe entre otros factores, a una mayor implicación por parte los hombres en la salud sexual y reproductiva, como síntoma de la progresiva materialización de la igualdad entre los géneros.



Además, el crecimiento en el número de vasectomías también se debe, en parte, a que desde hace años ya es una cirugía que puede ser revertida mediante la vasovasostomia, o recanalización de conductos deferentes, como se le conoce técnicamente.



En qué consiste una vasectomía

La vasectomía es una intervención quirúrgica que consiste en cortar los conductos deferentes, que son aquellos por donde circulan los espermatozoides y que conectan los testículos y la uretra. Esta intervención se realiza siempre con anestesia local, por lo que los pacientes están despiertos en todo momento sin sentir ningún tipo de dolor o molestia. Para cerrar la incisión, se emplean generalmente puntos de sutura o goma quirúrgica.



Con anterioridad a la intervención, suelen realizarse tres pruebas con el objetivo de comprobar el estado de salud de los pacientes y ver si son aptos para este tipo de técnica anticonceptiva. De este modo, los futuros pacientes deberán someterse a una analítica completa de sangre y a un electrocardiograma. Otras pruebas como la placa de tórax, solo será necesario realizarla si el médico lo considera oportuno.



Su efectividad está fuera de toda duda. Estadísticamente los casos en los que el procedimiento "falla" son tan escasos que se cuentan como residuales. En manos de un cirujano experto, podemos hablar perfectamente de una efectividad del 100%.



Cómo es el postoperatorio de una vasectomía

Según nos comenta el Dr. Natalio Cruz, urólogo especialista de la clínica Colón15 de Sevilla, "habitualmente el postoperatorio de una vasectomía suele durar un poco más de quince dias. No obstante, lo más frecuente es sentir dolor solo durante los primeros días, ya que la zona afectada estará especialmente sensible. Por este motivo, los especialistas recomendamos que durante las 24 horas siguientes a la operación, los pacientes eviten hacer cualquier tipo de esfuerzo o movimiento brusco".



"Además, con el objetivo de hacer que el postoperatorio sea lo más llevadero posible, recetamos a los pacientes analgésicos que deberán tomar si sienten un dolor intenso, algo poco frecuente en realidad. Muchos hombres directamente no toman nada, no lo necesitan. Es un dolor leve, que incluso aplicando hielo en la zona se alivia la inflamación durante los primeros días."



De la misma forma, el protocolo de todas las asociaciones médicas españolas estipulan que es necesario realizar las curas tanto por la mañana como por la noche. Para ello, existen una serie de indicaciones muy sencillas, por lo que los pacientes solo deberán seguirlas para poder realizarlas adecuadamente. Como la zona estará especialmente sensible durante la primera semana, los especialistas aconsejan también utilizar ropa cómoda y evitar, en cualquier caso, el roce de la ropa interior con la herida.



Con respecto a los puntos, éstos caerán por si mismos aproximadamente dos semanas después de la operación. Hasta ese momento, lo mejor será evitar los baños prolongados y optar por duchas rápidas que no afecten a los puntos.



Las ventajas de las vasectomías





Con motivo del Día Mundial de la Vasectomía 2019, que este año tiene por sede Colombia, vale la pena recordar cuáles son las principales ventajas de someterse a este tipo de operación. Así, en primer lugar, es importante recordar el hecho de que esta intervención es altamente efectiva, reduciendo en un 99% las posibilidades de que se produzca un embarazo no deseado. En muchas comunidades autónomas de España, la Seguridad Social la oferta de forma gratuita, aunque las listas de espera o los requisitos mínimos para acceder a ella (tener varios hijos y pasar de cierta edad) hacen que muchos varones opten por centros privados.



Por este motivo, si se tiene una pareja estable, someterse a una vasectomía implica olvidarse definitivamente de tener que emplear cualquier otro método anticonceptivo. Además, aunque algunas personas lo piensen, las vasectomías no influyen en las hormonas ni en el aumento o descenso de la libido, por lo que la vida sexual de cada hombre no variará en función de si se ha sometido o no a una vasectomía.



En cuanto al semen, cuando se eyacule, éste seguirá presentando el mismo aspecto pero su composición será distinta, ya que no contendrá espermatozoides. Asimismo, una duda recurrente suele estar relacionada con el tiempo que se debe esperar para mantener relaciones sexuales nuevamente. Así, pese a lo que muchos puedan pensar a priori, los médicos no recomiendan practicar sexo hasta 72 horas después de la intervención. No obstante, lo más recomendable es evitar las relaciones sexuales durante la primera semana



Por último, otra de las grandes ventajas de esta técnica es, como ya se ha mencionado anteriormente, es que como último recurso, es reversible, por lo que es posible rescindir sus efectos en cualquier momento. Al igual que la vasectomía, la cirugía de reversión - también conocida como cirugía de recanalización o vasovasostomía - es una intervención sencilla que no requiere de anestesia general, ni tampoco de un postoperatorio complicado. Eso si, su precio es muy superior a la vasectomía simple, siendo entre 4 y 6 veces su importe.