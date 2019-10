Concluye el mes de la mayor minoría etno-lingüística del mundo: los latinos y luso-hispanos En EEUU cada año el Presidente, la Casa Blanca y el Congreso hacen una proclama o un evento especial en homenaje al Mes Hispano Isaac Bigio

jueves, 31 de octubre de 2019, 09:18 h (CET) Al acabarse octubre se cierra el periodo donde se celebran los aportes de los latinos y hablantes del español y del portugués en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. En estas 3 potencias, qué son las más importantes de habla inglesa, residen entre 60 a 70 millones de personas con raíces en el mundo de lengua oficial española o portuguesa.



Quien arranca dicho proceso es el Mes Amigo en UK cada 7 de septiembre que es la fecha de la independencia de Brasil y del reconocimiento de la independencia de Mozambique, los dos países donde reside más del 90% de los 270 millones de hablantes del portugués del mundo. En las islas británicas se ha adoptado el nombre de “amigo” pues es la palabra en común del español y del portugués más conocida y aquella que identifica a quienes hablan dichos idiomas.

Luego el 15 de octubre se inicia en EEUU el Mes de la Herencia Hispana pues esa es la fecha en la que se celebra el día de la independencia de 5 repúblicas centroamericanas y también de México, países de donde proviene la inmensa mayoría de los latinos de dicha meg-potencia.

En Canadá el Mes de la Herencia Hispana y Latino Americana se da durante todo octubre convergiendo con el Mes de la Historia Negra en UK.



El Mes Amigo culmina cada 12 de octubre, el cual es celebrado con distintos nombres y características en distintas naciones. Es el día mundial de los 600 millones de hablantes del español y también de los pueblos nativos americanos. También se le recuerda como el día nacional de España y de las dos repúblicas hispano-africanas, de las Américas, de la Resistencia Indígena, de la Raza, de la Diversidad, de la Descolonización, entre otros nombres. En Brasil es el día de los niños y de su Virgen patrona.



Mes amigo





Durante los 35 días que dura dicho mes los alrededor de 35 países de lengua oficial o significativa ibérica tienen al menos una fecha y un feriado nacional a celebrar.



Durante el Mes Amigo la mitad de las 25 embajadas luso-hispanas hicieron recepciones y nuestras comunidades hicieron al menos un centenar de fiestas, proyecciones de películas, obras musicales y otra clase de eventos.



En torno a este periodo las distintas comunidades y entidades organizan cientos de eventos, muchos de los cuales abiertamente se identifican con el Mes Amigo, mientras que los demás son incluidos en el calendario del Amigo Month y difundidos en sus boletines diarios.



Para cada fecha especial hay afiches dedicados los cuales han sido enviados a diario, junto con los programas de eventos, a decenas de miles de personas.



En este periodo se han dado los festivales de cine español (15 ediciones) y Raindance (27 ediciones) así como de otros eventos en torno al 12 de octubre. Las banderolas del Mes Amigo han flameado en numerosos eventos tales como el primer festival folclórico latinoamericano organizado por los Caporales Centralistas San Simón que contó con la participación de más de una decena de grupos, el del Movimiento Ecuador en Reino Unido o la masiva Misa de las Américas. En esta última celebración religiosa anual, la más importante de los hispanoamericanos de UK, se congregan más de mil personas y, como siempre, las banderas del mes Amigo están al frente de la Catedral de Saint George y del Amigo Hall donde se realiza ésta.



El domingo 15 de septiembre, cuando se juntaban el Mes Amigo de UK y el Hispano de EEUU, se realizó en el Brixton Electric la mayor fiesta por el día de la independencia mexicana. En este recinto caben casi 2 mil personas y sus organizadores fueron Como No, Expressarte y Mestizo.



Sindicatos y empresarios





El jueves 19 de septiembre se dio una conferencia en la CASA DEL CONGRESO donde se hizo un homenaje al 500 aniversario del inicio de la primera circunnavegación al globo, la cual comenzó el 20 de septiembre de 1519. Gracias a ésta el mundo fue unificado por primera vez y el español y el portugués se convirtieron en los primeros idiomas globales y también en los únicos que hoy tienen más hablantes nativos dentro de razas mixtas.



En el 2019 por tercer año consecutivo se juntaron directivos de las mayores centrales sindicales de habla inglesa, española y portuguesa de Europa (la TUC, Comisiones Obreras y CGTP, respectivamente) para hablar sobre los derechos de los trabajadores luso-hispanos en UK. En dicho evento también se hizo presente el sindicato VOCES UNIDAS. Nos honramos con la participación de Manuel Cortes, el secretario general del sindicato de asalariados del transporte, quien nació en Gibraltar y es el principal sindicalista iberoamericano de UK.



Este último se ha identificado tanto con el mes de nuestra comunidad que durante su congreso anual (que reunió 200 trabajadores y que se dio durante el Amigo Month) colocó al frente de sus deliberaciones la banderola del Mes Amigo.



Por último el sindicato internacional independiente (IGWU) hizo una conferencia durante el Mes Amigo y estuvo presente en el acto de clausura del mes de la comunidad ofreciendo comida y refresco a los artistas participantes y asesorando.



Además diversos organismos de negocios hicieron sus propios eventos durante el Mes Amigo. Los empresarios brasileños hicieron dos galas bajo las banderolas del Mes Amigo, mientras que la cámara de comercio anglo-mexicana hizo su propia conferencia.



Muchos eventos





También estuvieron al frente de la gran apertura del festival Echoes de música clásica ibérica y latinoamericana en la célebre iglesia Saint Martin en la plaza Trafalgar. Durante la marcha de un millón de personas por los derechos de los ciudadanos europeos y un voto popular éstas también estuvieron en la plaza Trafalgar.



Poco antes del Mes Amigo sus estandartes se lucieron en el mayor festival iberoamericano al aire libre de UK (el festival La Clave que en agosto reunió a decenas de miles en el parque Finsbury) y por el escenario central de Comidafest (el mayor festival gastronómico latino de Europa) al lado de la alcaldía de Londres y en los días nacionales de Cabo Verde, Mozambique, Colombia, Perú y Ecuador. Durante la fiesta nacional boliviana había muchos con gorros y polos del mes Amigo.



También hubo una premiación a las mujeres en una gala realizada en el mayor auditorio de la comunidad



iberoamericana de UK (la Catedral Internacional) y otras galas de premios: una para la comunidad brasileña hecha por el Portal Londres y otra para la comunidad luso-africana hecha por la Comunidad Africana de hablantes del portugués. En todas estas celebraciones, así como en la Casa Cabo Verde, en una celebración de la comunidad portuguesa y angolana en torno al día del héroe angolano y en el Día de la Mujer organizado por el consulado y la Casa de Santo Tomé y Príncipe, hubo mucha gente y la presencia de las banderolas del Mes Amigo.



Usualmente en todos esos eventos hubo gente hablando de lo que significa el mes de la comunidad.



La Asamblea de Londres incluyendo a todos sus 5 partidos componentes hizo una ceremonia unánime de homenaje al Mes Amigo el 12 de septiembre. Las fotos de todos ellos y del actual primer ministro conservador Boris Johnson mostrando con orgullo el afiche del AMIGO MONTH fueron ampliamente divulgadas.



El 21 de septiembre en el auditorio central y en el teatro al aire libre adyacente al municipio de Londres el alcalde Sadiq Khan organizó un evento para defender los derechos de los inmigrantes europeos. La principal representante de ellos fue la hispano-canadiense Tamara Rojo, directora del Ballet Nacional de Inglaterra. En dicha ceremonia se hicieron presentes numerosas personas con atuendos y banderolas del Mes Amigo.



El video-mensaje de saludo al Mes Amigo que antes hizo el alcalde es el más visto que cualquier burgomaestre haya hecho para saludar a una minoría étnica.



Scotland Yard





En cada Mes Amigo usualmente se hace un evento con la Policía Metropolitana algunas veces en su sede central y otras en la alcaldía o con la vicealcaldesa a cargo de crimen, Sophie Linden.



En el 2019 se hizo una conferencia de la comunidad luso-hispana en honor al Mes Amigo por primera vez en el pent-house del nuevo edificio de la Scotland Yard. Allí gran parte de la agenda se centró en la temática de los más de 10 iberoamericanos y lusohispanos que han sido asesinados recientemente en la capital. El último caso fue el acuchillamiento de dominicanos en Elephant and Castle a inicios de septiembre.



Dominicanos en Acción hizo una conferencia especial sobre ese tema en los días previos. Esta organización previamente realizó también una recepción por el día de la restauración de la independencia de su país en el edificio más alto de UK (el Shard).



Cada año al acabar el Mes Amigo la embajada dominicana hace una semana dedicada a esta república. En el 2018 el canciller dominicano hizo allí un saludo al Mes Amigo y en el 2019 la recepción en la DOMINICAN WEEK fue muy grande.



Ceremonias religiosas





El Mes Amigo une a gente de todas las creencias. Diversas iglesias evangélicas realizaron cultos orando por el Mes Amigo (una de ellas antes del evento del cierre en el Amigo Theatre & Community Centre). Usualmente la mayor catedral cristiana lusohispana de UK hace eventos especiales al inicio del mes de la comunidad.



La iglesia católica usualmente cierra el Mes Amiga con su masiva Misa de las Américas en la catedral del patrón de Inglaterra.



La comunidad judía, que fue la que primero masificó el idioma español y portugués en Inglaterra hace 3 a 4 siglos atrás, celebra sus principales festivales religiosas y el año nuevo hebraico durante el Mes Amigo. La Sinagoga española y Portuguesa de Liverpool Street es el templo continuamente operativo judaico más antiguo de Europa.



Poco antes y poco después del Mes Amigo se dan dos grandes procesiones católicas: la boliviana de la Virgen de Urkupiña y la peruana del Cristo Moreno. Esta última se realizó por primera vez en Londres gracias al arduo trabajo de un equipo vinculado al comité organizador del Mes Amigo.



También gente que no cree o que pertenece a las minorías sexuales han celebrado el Mes Amigo. Exilio hizo dos fiestas en el barco latino en el Mes Amigo.



Otras lenguas iberoamericanas





El Mes Amigo también rinde homenaje a los pueblos que preservan sus lenguas originarias distintas al español o portugués dentro de Iberoamérica.



Integramos a los que hablan lenguas catalanas quienes durante el Mes Amigo celebran los días de Andorra, Catalunya y Valencia. Hay más de 10 millones que hablan diversas variantes del catalán, mientras que en UK hay al menos 30,000 catalanes, baleares y valencianos.

También la asociación Rimanakuy y la embajada peruana promovieron cursos de quechua durante el Mes Amigo y se planea realizar un evento para el 500 aniversario del encuentro entre Cortés y Moctezuma.



Cierre del mes amigo





El domingo 20 de octubre fue la ceremonia final del Mes Amigo, un periodo anual de 5 semanas para celebrar los aportes de unas 5 millones de personas que en UK hablan como idioma principal o secundario el español, el portugués u otra lengua iberoamericana.



El evento se dio en un remodelado local que a partir de ese momento ha pasado a ser llamado el “AMIGO THEATRE & COMMUNITY CENTRE”, el cual tiene una capacidad de medio millar de personas.

La primera teniente alcaldesa de Londres Joanne McCartney estuvo en la inauguración del Mes Amigo el sábado 7 de septiembre (día del Brasil y Mozambique) en el sur de Londres (Elephant and Castle) y en su cierre en dicho local en el norte (Tottenham). El Decano de los Embajadores Latinoamericanos y Presidente del Mes Amigo Su Excelencia Iván Romero también estuvo en ambos eventos. Ambas figuras firmaron y entregaron certificados a diversas organizaciones y personalidades que se destacaron durante el Mes Amigo.



En la ceremonia de clausura del 20 de octubre se transmitieron los saludos del alcalde laborista Sadiq Khan y del portavoz de la reina Elizabeth II Alistair Harrison. Este último, quien lleva como rango el de Mariscal y Edecán de Su Majestad, cada año y en numerosas ocasiones saluda al Mes Amigo. La última vez que lo hizo en vivo fue en la abadía de Westminster durante las celebraciones por el día de la independencia centroamericana, en cuya recepción se colocó también el estandarte del Mes Amigo y vino a saludar a éste Emily Thornberry, la ministra de exteriores del gabinete en la sombra.



En la clausura también hablaron Sian Berry, co-lideresa del partido verde y la mujer que más votos ha sacado en una elección municipal londinense y Siobhan Benita, candidata a alcaldesa del liberalismo democrático quien quedó primero en Londres en los comicios europeos de mayo.



En el evento final actuaron voluntariamente más de un centenar de artistas y de una veintena de grupos, todo un récord. A todos ellos y a todas las organizaciones comunitarias que han venido impulsando el mes de los latinos, hispanos, luso-fonos y nativos americanos les rendimos un homenaje.



Es de destacar que el festival Echoes de la Sociedad Musical Ibérica y Latinoamericana comienza en el Mes Amigo pero que continúa muchas semanas después.



Usualmente las galas de Guia Londres Awards para empresarios brasileños, de Brazil Press para artistas y dirigentes brasileños y el Latin UK Awards (LUKAS) para artistas iberoamericanos se dan inmediatamente antes o después del Amigo Month.



Otros meses históricos





En UK existe la tradición de celebrar meses históricos para distintas minorías, algo que en Norteamérica se denomina Meses de la Herencia.



El Mes de la Historia Negra en UK y el de la Herencia Negra o Africano Americana en EEUU se celebran en tiempos muy separados: el primero es en octubre y el segundo es en febrero.



En cambio los meses de las comunidades latinas y de habla lusa e hispana se dan casi simultáneamente en ambos lados del Atlántico.



En el caso de UK el Mes Amigo se celebra también durante los primeros 12 días del mes de la Historia Negra. La meta es juntar ambos recalcando que el portugués es la primera lengua materna dentro de los afro-descendientes mientras que el español es la segunda. En UK el Mes negro se centra en las antiguas posesiones británicas africanas y caribeñas.



Hay eventos que pueden ser parte del Amigo Month como del mes de la Herencia Negra tales como la proyección del film sobre la costa atlántica afro-nicaragüense, la misma que fue hecha por las embajadas nicaragüense y venezolana, o la gala luso-africana que se dio el 12 de octubre, día de la independencia del primer país ibero-africano (Guinea Ecuatorial).



