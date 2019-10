Pero no os dais cuenta, catalanes o no, de que los poderes no tienen ninguna intención de arreglar el desbarajuste actual.



Se ven las cosas desde un lado y otro de la trinchera --y desde la posición de élite o de plebe base-- de forma muy distinta, contradictoria la mayor parte de veces, y quienes creemos debieran arreglar lo de Catalunya/ña, los políticos de calle, no tienen ordenado por los superpoderes, por el momento, hacerlo.