McCain Foodservice lanza al mercado SureCrisp, su nueva marca global

viernes, 18 de octubre de 2019, 13:45 h (CET) Un concepto diseñado para "ir más allá" y asegurar que los clientes disfrutan de las mejores patatas, al mismo tiempo que ofrece a los restauradores la oportunidad de ofrecer el acompañamiento más rentable sin compromisos. Esta solución todo en uno para las patatas permite a los profesionales tener un solo producto apto para servicio en el local, take away y delivery El mercado de la restauración se transforma rápidamente impulsado por el rápido crecimiento de la entrega a domicilio y por la exigencia de un consumidor en busca de

calidad y experiencias. Sin embargo, muchos consumidores no piden patatas cuando se deciden por la entrega a domicilio ya que en muchas ocasiones llegan frías y reblandecidas.

Esto supone una pérdida de oportunidades y de beneficio para todos.

Como empresa líder de patatas en el mundo, McCain quiere cambiar las reglas de juego trayendo un nuevo modelo al mercado para ayudar a los restauradores y a sus clientes.

Una Gama completa de soluciones

Las patatas con rebozado invisible de McCain Foodservice se adaptan tanto al servicio en el local como a las exigentes condiciones de la entrega a domicilio, garantizando un mayor

rendimiento en la crujencia, la retención del calor y el sabor.

La nueva marca ya está disponible con una gran variedad de opciones para dar respuesta a las exigencias y necesidades de los operadores que buscan soluciones de calidad y

conveniencia que exigen los clientes: cortes de patata habituales para los más clásicos, con piel para dar un toque de naturalidad en el menú y Fry’n dip con piel para los que buscan

diferenciación.

Sobre McCain

McCain es una empresa familiar, creada en 1957 en Canadá por dos hermanos, Harrison y Wallace McCain. Para comenzar a relacionarse con los consumidores europeos, McCain decide implantarse próxima al principal productos de su ingrediente estrella, la patata. Por eso, McCain comenzó en Holanda, en el corazón de los campos de patatas europeos con una fábrica en Lewedorp en 1973. Pocos años después, McCain continuó su crecimiento con fábricas en Francia (Harnes en 1981, Matougues en 2001), en Bélgica (Grobbendonk en 1985) y en Polonia en 1998.

Actualmente, el grupo emplea a más de 19.000 personas a través de todos los países, incluyendo 40 en España.

