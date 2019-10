Nintendo inventa el género de Fantasía Fitness con Ring Fit Adventure Prepárate para embarcarte en una aventura épica en la que, para defenderte de tus enemigos, tendrás que moverte tú mismo. Ring Fit Adventure te invita a hacer ejercicio mientras lo pasas en grande Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 18 de octubre de 2019, 11:05 h (CET)

Nintendo se ha propuesto que todos juguemos. Es su obsesión desde sus inicios: generar experiencias únicas que involucren a toda la familia. Ring Fit Adventure es su última vuelta de tuerca, porque revoluciona una vez más nuestra manera de jugar y, de paso, nos invita a ponernos en forma sin casi darnos cuenta. Es un nuevo concepto, la Fantasía Fitness: una aventura épica llena de desafíos donde aguardan innumerables enemigos y un malvado (¡y musculoso!) villano, y los jugadores deben atacar y defenderse con ejercicios como sentadillas, ejercicios de presión y flexiones. Esta vez, el jugador es el mando, y los dos accesorios, el Ring-Con y la cinta de la pierna, convierten los movimientos y ejercicios que hace en el mundo real en acciones dentro del juego. Ring Fit Adventure llega mañana para Nintendo Switch.



En el Modo Aventura, los jugadores viajarán a través de un mundo de colores vibrantes, con el objetivo final de derrotar a un malvado dragón culturista, Draco. A medida que avanzan los niveles, los jugadores pueden plantar cara a sus enemigos en combates de fitness, utilizando sus brazos, piernas y abdomen para ganar puntos de experiencia. El nivel de precisión de los accesorios permite medir la calidad del ejercicio por lo que una sentadilla bien hecha infringirá más daño al enemigo que una hecha a medias. Asimismo, también podrán recolectar ingredientes para elaborar batidos que restauren su salud. Pero no solo se hace ejercicio en los combates: entre batalla y batalla, los jugadores deben trotar para avanzar, y pueden encontrar algunos métodos de transporte inusuales como las plataformas de lanzamiento accionadas por sentadillas o tener que remar en una tabla de paddle surf gracias a la fuerza de tus abdominales.



Aparte de la aventura principal, el modo partida rápida es una buena manera de disfrutar de Ring Fit Adventure en pequeñas dosis, ya que permite a los jugadores echar una partida en cualquier momento. Así, pueden aprovechar para ejercitarse de distintas maneras, alternándose con familiares y amigos en minijuegos y compitiendo para obtener la puntuación más alta. Los minijuegos abarcan una amplia variedad de actividades, desde romper cajas con aire comprimido por medio del Ring-Con, hasta elaborar piezas de alfarería a base de sentadillas.

Otros modos, como los retos básicos y las series, ofrecen más maneras de hacer ejercicio. Los retos básicos permiten a los jugadores elegir los ejercicios en los que quieran centrarse y realizarlos de manera individual. Las puntuaciones más altas se guardan para que todo el mundo pueda probar a batirlas. Las series ofrecen secuencias enlazadas de distintos ejercicios diseñadas según un tema o una parte del cuerpo específica. Este modo es ideal para centrarse en un grupo de músculos concretos que el jugador quiera mejorar, como, por ejemplo, las piernas, los hombros, el tren inferior o el tronco.



¿Y cómo funciona todo esto? Antes de comenzar una sesión de Ring Fit Adventure, los jugadores simplemente deben insertar los Joy-Con en los accesorios. La cinta de la pierna se coloca en la parte superior de la pierna izquierda, mientras que el Ring-Con se sostiene con ambas manos. El Ring-Con es un dispositivo electrónico flexible que ofrece resistencia y, además, contiene un sensor que detecta cambios y el esfuerzo realizado por el jugador. Ring Fit Adventure se puede ajustar a la habilidad del usuario, por lo que incluso los jugadores que no tengan mucha experiencia de fitness pueden determinar la intensidad de los ejercicios para que se adapten a su nivel. Así podrán disfrutar diariamente de ejercicios con los que se sientan cómodos.



La naturaleza divertida de Ring Fit Adventure motiva a los jugadores a hacer ejercicio regularmente mientras continúan su viaje y suben de nivel a su personaje en el juego. Y, gracias a Nintendo Switch, el juego se puede llevar a cualquier parte, lo que permite a los jugadores divertirse y sudar estén donde estén.



