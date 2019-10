Fabricantes españoles de muebles de cocina asisten a una mesa de trabajo en Whirlpool Italia Comunicae

jueves, 17 de octubre de 2019, 17:40 h (CET) AMC visita la central de Whirlpool en Milán para compartir conocimientos con el Departamento de Diseño Los pasados días 14 y 15 de octubre, cerca de 30 personas de 15 fábricas de muebles de cocina asociadas a AMC (Asociación de Mobiliario de Cocina) estuvieron invitadas por Whirlpool a una visita a su central en Milán, para mantener una reunión técnica y compartir conocimientos con el Departamento de Diseño de la compañía en Italia.

El primer día tuvo lugar una reunión en el WOW, un showroom de todas las marcas del grupo Whirlpool donde se celebró una mesa de trabajo con el objetivo de mejorar el flujo de comunicación entre ambas partes y eliminar las posibles incidencias que se generan, por ejemplo, a la hora de integrar los electrodomésticos en los muebles, con un particular enfoque en toda la gama de productos del catálogo exclusivo español para estudios de cocina. Asimismo, se buscaba estudiar la conectividad y la domótica, y encontrar la mejor manera de adaptar la cocina profesional al ámbito doméstico; entre otros temas.

Por su parte, el segundo día se realizó una visita a la fábrica de electrodomésticos de encastre de Cassinetta, en la que se efectuaron varios tours por las diferentes categorías de productos. Al finalizar, algunos asistentes regresaron a su lugar de origen, y otros se quedaron en Italia para asistir a la feria SICAM en Pordenone.

Asistentes

Por parte de Whirlpool asistieron los responsables del canal Kitchen en España: Giandomenico Galeandro, director comercial y, a su vez, vocal de la Junta Directiva de AMC, y Jordi Escalada. Además, estuvieron presentes los responsables de producto y demás personas que se encargan de las especificaciones técnicas de encastre, entre ellas Gianluca Prosdocimi, del nuevo departamento de Whirlpool dedicado al desarrollo Built IN. Tampoco faltaron los responsables de Collection y Connectividad, entre ellos Ana Viña, que realizó la presentación de W11 6th Sense, así como de una app que controla los electrodomésticos a través del smartphone. Por parte de AMC, asistieron los asociados fabricantes de muebles de cocina presentes, así como miembros de la Junta Directiva, que también se reunieron posteriormente.

Desde Whirlpool y AMC, se ha valorado muy positivamente esta acción, que esperan tenga continuidad en el futuro.

*Para más información: www.amcocina.com / www.whirpool.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.