Horóscopo Diario renueva su espacio web con un diseño adaptado a las nuevas tecnologías Comunicae

lunes, 14 de octubre de 2019, 18:15 h (CET) Más rápida, accesible y respetuosa con la privacidad y la seguridad de los usuarios, la nueva página web de Horóscopo Diario ha incrementado el alcance de los servicios de este portal, considerado como uno de los referentes del mercado del esoterismo online Horóscopo Diario ha sorprendido con el estreno de un nuevo espacio web. Este portal especializado en astrología, tarot y horóscopos ha actualizado la estética y funcionalidades de su página web, con una oferta de contenidos mejorada y la misma profesionalidad en sus predicciones astrológicas sobre el dinero, el amor y la salud.

La ‘Era de la Información’ ha abierto un mundo de posibilidades a las empresas dedicadas a la astrología y el esoterismo, pero también las ha expuesto a una feroz competitividad por la conquista su ‘parcela’ digital. Plataformas como Horóscopo Diario han sabido adaptarse a los rápidos cambios de este mercado, respondiendo a las necesidades de una comunidad de usuarios cada vez más exigente.

Una de las mejoras más significativas del diseño web de Horóscopo Diario se encuentra en su usabilidad, optimizada a través de menús organizados con mayor orden y claridad en el encabezado; las páginas de menor importancia para los usuarios comunes han sido trasladadas al footer, como tradicionalmente viene haciéndose en desarrollo web.

La accesibilidad desde dispositivos móviles y tablets destaca entre los cambios de Horóscopo Diario, que además goza de unos tiempos de carga más veloces (1.1 segundo de carga, según datos de Google PageSpeed Insights). Este último aspecto repercute en la experiencia del usuario, pues la lentitud de carga afecta negativamente a la navegación.

Pero además, horoscopodiario.eu dispone de certificado SSL (Secure Sockets Layer), responsable de autentificar las credenciales del sitio web y garantizar una conexión segura para los usuarios, respetuosa con su privacidad gracias a tecnologías avanzadas de cifrado. Por otra parte, no es casualidad que el azul sea el color predominante en la apariencia del diseño de Horóscopo Diario, un tono asociado a la tranquilidad, la intelectualidad y el equilibrio.

Estos y otros cambios sustanciales en Horóscopo Diario han incrementado el atractivo, la usabilidad y la accesibilidad de los contenidos de este portal. Los mismos se distribuyen en las principales secciones: predicciones del horóscopo diario, semanal, mensual y correspondientes a 2020. Incorpora un novedoso servicio de tarot gratuito, con tiradas interactivas de gran atractivo visual, y una sección sobre la compatibilidad de signos de amor y amistad.

A través de este rediseño web, Horóscopo Diario ha logrado mejorar la experiencia de su comunidad de usuarios, que disfrutan de un acceso más rápido y cómodo a las predicciones del horóscopo, el tarot y otros recursos adivinatorios. Es fácil augurar un futuro prometedor a este exitoso portal de astrología, considerado hoy como una de las referencias indiscutibles de su sector.

Acerca de Horóscopo Diario

Horóscopo Diario es un portal especializado en el mundo de la astrología y los horóscopos. Sus diferentes secciones (horóscopo diario, horóscopo semanal, etc) muestran gratuitamente la interpretación de los signos zodiacales en el amor, la amistad o el trabajo. Esta plataforma ha sido desarrollada por un equipo de astrólogos profesionales con más de 15 años de experiencia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.