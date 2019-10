En su primera gran encíclica Jesús Martínez Madrid, Barcelona Lectores

En su primera gran encíclica, Francisco pidió expresamente a los 1.200 millones de católicos de todo el mundo que unieran sus fuerzas en esta lucha por el cuidado de la "casa común", considerada por la Iglesia como un asunto de profundo alcance moral. Compartido con entusiasmo por la mayoría de los gobernantes del mundo, el documento del Papa que partía de la célebre oración de San Francisco, patrono de la ecología, advierte con palabras dramáticas que el mundo se encamina hacia su suicidio de no poner fin a los atentados que sufre la Naturaleza. Recientemente la encíclica ha sido objeto de un compendio en forma poética en décimas, para recitarla al estilo de las coplas populares, con el titulo de "Alianza entre la Humanidad y el medio ambiente". La Iglesia se ha puesto definitivamente en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático como un deber moral que nos afecta a todos.

