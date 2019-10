En la vanguardia contra el cambio climático Valentín Abelenda Carrillo, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 11 de octubre de 2019, 11:49 h (CET) Aunque la preocupación por el cambio climático viene de tiempo atrás, con dudas y controversias entre los propios científicos, puede decirse que hasta la encíclica del Papa Francisco “Laudato Si”, el mundo no ha tomado una verdadera conciencia de las graves amenazas que se ciernen sobre nuestra “casa común”. En la Conferencia de Paris sobre el Clima, celebrada poco después de la publicación de la encíclica, los 195 países asistentes se comprometieron a reducir la emisión de gases con efecto invernadero (GEI) para disminuir el ritmo del calentamiento atmosférico. Para asombro general, dos años después, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió retirarse del Acuerdo, a pesar de la contaminación que afecta también a Estados Unidos. Hace unos días se abría una nueva Cumbre en Naciones Unidas con la urgencia de concretar las medidas necesarias.

