Una gran gala ligada a Málaga Mariano Barroso destaca las posibilidades del Palacio de Deportes Martín Carpena Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 4 de octubre de 2019, 11:19 h (CET)

La 34 edición de los Premios Goya es un paso más en la "profunda" relación entre el cine español y Málaga, ciudad en la que el próximo 25 de enero se entregarán los galardones. Más ciudad del cine español que nunca, la capital de la Costa del Sol refuerza su vínculo con nuestra cinematografía con la ceremonia que acogerá el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, gala que producirá El Terrat y que retransmitirá en directo la 1 de TVE.



"Por primera vez salimos de un teatro, de un auditorio. El palacio de deportes es un espacio que condiciona el concepto estético, visual y dinámico de la gala. Este nuevo lugar ofrece muchas posibilidades y también implica un riesgo, pero nos gustan los riesgos", destacó el presidente de la Academia, Mariano Barroso en la rueda de prensa que protagonizó junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado; y el presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga.



En el salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, Barroso adelantó que todos los implicados en los Goya 2020 querían integrar al público en el evento. Los malagueños están familiarizados con los actores y directores por el festival de cine en español que se lleva celebrando en esta ciudad desde hace 23 años. Instalaremos una alfombra roja para que el público tenga acceso a los nominados y profesionales de nuestro cine que estén en la gala. Tengo la sensación de que jugamos en casa. Parece que lleváramos 23 años preparando esta gala y ni siquiera lo sabíamos", resaltó.

Barroso también indicó que "habrá sorpresas que relacionan íntimamente al cine español con Málaga" y que en los días previos a la ceremonia se desarrollarán numerosas actividades en espacios de las cuatro instituciones implicadas –Ayuntamiento y Diputación de Málaga, Junta de Andalucía y Unicaja Banco–.



Al finalizar la rueda de prensa, Antonio Banderas se sumó a los compañeros del sector cinematográfico andaluz que arroparon el acto –los intérpretes Adelfa Calvo, (Goya a la mejor actriz de reparto 2018 por El autor), Salva Reina, Joaquín Núñez (Goya al mejor actor revelación 2013 por Grupo 7), Juanma Lara, Noemí Ruiz, Carmen Baquero, Natalia Roig, Mercedes León y Jaime Ordóñez; la guionista Isa Sánchez; los cineastas Ignacio Nacho y Rafatal; el músico y compositor Antonio Meliveo; el vicepresidente de la asociación de productoras de cine de Andalucía (ANCINE), Ezekiel Montes; el presidente de la Asociación de Empresarios y Productores de Cine de Málaga (PROCINEMA), Daniel Ortiz; Pilar Blanco y Mónica Rey, productoras y asociadas de AAMMA (Asociación Andaluza de mujeres de los Medios Audiovisuales); y los productores Kike Mesa, José Antonio Hergueta, Habacuc Rodríguez, Dylan Moreno y José Alba.

