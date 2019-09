Conoce las consecuencias de conducir con una presión inadecuada en los neumáticos

¿Cuándo ha sido la última vez que has revisado la presión de los neumáticos? Hay que tener en cuenta que son el único nexo de unión entre el vehículo y la carretera y, por este motivo, es muy importante que estén en perfectas condiciones y, para lograrlo, es fundamental que tengan la presión adecuada. Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, enumera cómo puede afectar una presión incorrecta a la conducción.



En primer lugar, hay que destacar que no hay una presión adecuada para todos los vehículos y neumáticos. La presión idónea para cada neumático viene dada por el propio fabricante del vehículo y se suele encontrar en los documentos del automóvil, en las puertas delanteras del coche en cuestión, en la guantera o en la tapa del combustible.



Por supuesto, también se debe saber que la presión varía en función del peso y que no se debe llevar la misma presión si el vehículo va en vacío o si va cargado. Asimismo, los neumáticos delanteros pueden llevar una presión diferente a los neumáticos traseros.



Así afecta una presión inadecuada:

-Si los neumáticos no cuentan con la presión correcta, se podría perder el control sobre el automóvil. Se ve alterada la estabilidad, la distancia de frenado y la propia frenada.



-Se reduce el confort y la ergonomía. Los neumáticos absorben peor los baches.



-Hay una mayor posibilidad de reventón del neumático.



-Si tiene una presión excesiva, la superficie del neumático que está en contacto con la carretera se reduce y, por lo tanto, disminuye el agarre.



-Los neumáticos se desgastan más y de manera irregular, con lo que se reduce la vida útil de los mismos.



-Se produce un mayor consumo de combustible y, por lo tanto, una mayor contaminación, sobre todo con presión baja.



-El coche reacciona peor ante posibles imprevistos y en determinadas maniobras: giros, cambios de dirección, curvas… Norauto destaca la necesidad de revisar los neumáticos con frecuencia, como mínimo cada mes y siempre antes de realizar un viaje largo. Es necesario comprobarlos en frío y con el coche completamente estacionado.



Hay que tener en cuenta que los coches más nuevos pueden contar con sistemas de monitorización de la presión de los neumáticos. En estos casos, se suele comunicar cualquier variación de la presión en el sistema de a bordo.