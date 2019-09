Las mascotas precisan de sus revisiones periódicas, según Hospital Veterinario Madrid Sur

La responsabilidad de tener una mascota en casa incluye las revisiones periódicas en un centro especializado. Estas permiten identificar y prevenir problemas de salud y aplicar el tratamiento adecuado lo antes posible. Hospital Veterinario Madrid Sur, desvela la crucial importancia de las revisiones periódicas de las mascotas Al igual que nadie dejaría de ir al médico para hacerse una revisión y comprobar si se está sano, los expertos coinciden en que las mascotas necesitan que se las lleve al veterinario de forma regular, con el mismo propósito. Sobre todo porque los animales de compañía no tienen la capacidad de cuidarse solos, sino que sus humanos son los responsables de atender su bienestar. Desde https://www.hospitalveterinariomadridsur.net/ dan las claves por las que es tan importante llevar a la mascota a revisión de forma periódica.

Permiten identificar problemas de salud

Por muy pendiente que las personas estén a la hora de detectar algún síntoma, algunas enfermedades no se pueden identificar si no se es un experto. Al menos, no hasta que han avanzado demasiado y son problemas graves de salud. Con una revisión periódica se pueden detectar enfermedades en sus etapas tempranas, cuando es mucho más fácil poner un tratamiento que las elimine en poco tiempo y sin secuelas.

Garantizan la correcta vacunación

El calendario de vacunación de mascotas es otro aspecto fundamental para cuidar de su salud. Las revisiones periódicas garantizan que la mascota tiene todas las vacunas al día, y que se le han administrado en la dosis que necesita.

La lista de enfermedades que pueden contraer debido a la falta de vacunas es bastante larga, y por ello no es algo que se pueda dejar al azar. Además, pueden aparecer nuevas enfermedades o alertas de las que solo los especialistas tengan conocimiento, y que se pueden prevenir antes de que sean un problema con la vacuna adecuada.

Se prescriben los medicamentos adecuados

Hay un problema de salud general entre la población humana: la automedicación. Esta costumbre puede trasladarse también a las mascotas, con un detalle que se suele olvidar, y que destaca hospitalveterinariomadridsur.net. Los medicamentos que se le da a un animal de compañía no está formulado para él, ni tampoco se puede conocer (sin ser un experto) cuál es la dosis adecuada. Por tanto, podría llegar a sufrir una intoxicación o llevar a que los microorganismos que están causando el problema se hagan farmacoresistentes,

Con revisiones preventivas, se puede tener la seguridad de que los medicamentos que toma la mascota están formulados para ella, en la dosis adecuada.

Identifican problemas de alimentación

Dejando a un lado el debate sobre si es mejor dar de comer a las mascotas comida casera o preparados industriales, lo importante sobre todo es que consuman alimentos de buena calidad, adaptados a sus características de tamaño, peso, edad o actividad. Quien mejor puede indicar si se le está alimentando de forma adecuada es el veterinario, además de detectar problemas en caso de que no sea así, como falta de nutrientes o exceso de peso.

Cuidar bien de las mascotas

La salud de las mascotas es una cuestión importante para toda la familia. Cuando uno de sus miembros se pone enfermo, el resto sufre, de modo que es fundamental hacer revisiones preventivas y periódicas que garanticen que todos están en buen estado de salud.

En Hospital Veterinario Madrid Sur cuentan con un equipo de especialistas preparados para atender cualquier necesidad que tenga cualquier animal de compañía. 20 años de experiencia y miles de clientes contentos avalan la calidad de sus servicios, tanto si se posee mascotas corrientes como si se cuenta con algún miembro exótico en la familia.

Si el problema que se tiene a la hora de llevar a la mascota a revisión es la falta de tiempo, desde Hospital Veterinario Madrid Sur recomiendan pedir ayuda a un amigo o familiar, y que sea esta persona quien la lleve. Evitándose así que por no acudir a la revisión periódica pueda haber problemas de salud.