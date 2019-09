La utilidad de los hornillos, por hornillos.pro Comunicae

viernes, 20 de septiembre de 2019, 14:38 h (CET) Los hornillos son herramientas muy útiles para los campistas que deseen realizar una acampada en la naturaleza. Con un hornillo, pueden cocinarse multitud de platos para poder estar bien alimentado en cualquier lugar A la hora de realizar una acampada es importante saber qué hay que llevar al campo para que no falte nada. Muchas veces, los campistas buscan tener comodidades sin cargar con ellos demasiado peso. Y una de sus preocupaciones principales es la alimentación, puesto que depende de la zona donde vayan a realizar la acampada es probable que no haya ningún comercio cercano para comprar víveres. Para poder calentar cualquier plato de forma rápida existen los hornillos, unos pequeños calentadores portátiles muy cómodos de transportar y con los que pueden cocinarse alimentos en medio de la naturaleza, con total seguridad.

Existen diversos tipos de hornillos como los hornillos de alcohol, muy fáciles de utilizar para todo aquél que no esté familiarizado con este tipo de cocina. Como bien dice su nombre, la llama se enciende sobre una base de alcohol líquido 96º o en su defecto, metanol. Los hornillos de madera requieren utilizar la leña prendida para encender una llama que pueda calentar la base del hornillo y sobre ella, colocar la cazuela con la comida. Los hornillos de gas son los más usados por calentar rápidamente la comida y no generar residuos. Funcionan con bombonas de gas que hay que transportar en el kit del campista.

En hornillos.pro disponen de una amplia gama de hornillos para todo tipo de gustos, desde más pequeños hasta más grandes, de gas o eléctricos... Una variedad muy amplia para poder satisfacer las necesidades de todo tipo de campistas. La cocina de gas butano Carrefour es uno de los más buscados en su web, seguido por los hornos de sobremesa Alcampo; ambas son opciones muy baratas para poder realizar una acampada sin gastar demasiado dinero.

