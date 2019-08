¿Por qué es importante usar zapatos cómodos? ​Así que es momento de elegir el zapato más llamativo, el que más guste y el que mejor reúna las características especiales de comodidad Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 26 de agosto de 2019, 11:19 h (CET)

La mayoría de las personas eligen el tipo de calzado de acuerdo con el diseño y color que más les atrae, no obstante, muy pocos usuarios se decantan por un modelo pensado específicamente en la comodidad que ofrece esta importante prenda de vestir.



Sin embargo, este complemento del outfit diario tiene una gran importancia en el ámbito de la salud, ya que no solo permite cuidar el bienestar de los pies, sino también del funcionamiento del cuerpo en general.



¿Cómo está conformada la estructura de un zapato confortable? Sin duda, las nuevas tecnologías han penetrado en gran medida en la industria del calzado para elaborar zapatos cómodos y con una ergonomía excepcional, la cual se ha logrado gracias a los nuevos procesos de fabricación que incluye materiales mejorados e inteligentes, que han permitido la evolución del diseño para garantizar mayor comodidad al usuario.



Generalmente los calzados actuales están conformados por conductos, canal, válvula exterior e interior de ventilación, así como módulos que absorben impactos y suela antideslizante, las cuales son características basadas principalmente en altas tecnologías que aportan un mayor confort a los pies.



Este tipo de calzado ergonómico y confortable están pensados para mujeres y hombres, aparte que hay gran diversidad de diseños y colores en el mercado. En este sentido los usuarios podrán conseguir una amplia gama de sandalias, bailarinas, mocasines, deportivas y zapatos casuales con distintos estilos ultra ligeros y flexibles a la vez.



Las nuevas tecnologías garantizan mayor comodidad en el calzado laboral y casual El zapato laboral o de seguridad es otro elemento importante que debe asegurar comodidad al usuario, ya que son bastantes las horas que las personas mantienen estos zapatos durante el día.



Este tipo de zapatos está elaborado en materiales con propiedades especiales denominadas "inteligentes", ya que esta prenda de vestir no solo debe mantener al trabajador protegido de golpes y accidentes, sino también deben ser cómodos para evitar el cansancio.



Nanofriction Este proceso permite mejorar la resistencia a la fricción mediante suelas fabricadas en poliuretanos y goma EVA, así como también mediante su diseño y geometría que se adapta de forma perfecta al suelo.



Nanomateriales Estos materiales cuentan con nanopartículas, las cuales le añaden propiedades especiales al zapato como la resistencia a la lubricación, el desgaste y la fricción. Entre tanto dependerá de las características que se le intente dar a la suela aplicar el tipo de nanopartículas.



Materiales con memoria Este tipo de materiales se denominan de esta manera porque se ajustan de forma perfecta al pie del individuo, lo cual es bastante saludable para aliviar algunas patologías podológicas como los juanetes.



Nanoencapsulación y microencapsulación Este procedimiento está relacionado con el cuidado preventivo del pie, el cual involucra materiales con propiedades antifúngicas y antimicrobianas para evitar malos olores, infecciones y la aparición de microorganismos. Normalmente estos elementos son las plantillas y los forros que se colocan en los calzados, los cuales encapsulan algunas sustancias de liberación prolongada que se generan cuando se produce el roce y el contacto con el pie.



Demo Shopinstantshoe Este proyecto permite elaborar un calzado totalmente personalizado ajustado a los pies del usuario, compuestos por hilos de filamentos de nitinol, los cuales van incorporados en el corte y forro del calzado, permitiendo que este complemento de vestir adopte la forma requerida mediante el aporte de calor.



En lo que se refiere a este tipo de servicios se puede encontrar sobre todo en ortopedias, las cuales necesitan un calzado terapéutico con una confortabilidad excepcional para aliviar algún tipo de dolencia.



Beneficios de usar un zapato cómodo La compra de un calzado cómodo le aporta múltiples ventajas al usuario, y no solo se trata de confortabilidad, sino también estas prendas de vestir con características especiales cuidan la salud del pie y le permiten a las personas moverse con más facilidad para cumplir con su rutina diaria.



Previenen dolencias en los pies Cuando un par de zapatos cumple con todas las características necesarias para ser un calzado cómodo por la calidad de sus materiales, con un sistema transpirable y suela confortable no le causará daño al pie en ningún momento, ya que se evitan los roces desagradables con la piel que se produce cuando quedan apretados o la horma no se ajusta de forma perfecta.



Contribuyen con una buena postura Asimismo ocurre cuando el diseño de zapatos es incómodo o poco confortable va a generar que la persona camine de forma incorrecta, y en consecuencia genere daños en los pies, los tobillos, las caderas, la espalda y en todo el cuerpo.



En este sentido está comprobado que cuando el usuario lleva puesto el calzado correcto mejora su postura natural y no permiten que la musculatura o articulaciones terminen afectadas.



Mejora el proceso circulatorio Unos zapatos apretados o incómodos pueden causar infinidad de daños en el cuerpo, ya que afecta el sistema circulatorio, lo cual termina hinchando los pies. No obstante, lo contrario ocurre con una prenda de vestir de esta categoría ligera y flexible, ya que favorecerá el retorno venoso y evitará a largo plazo la aparición de las molestas varices.



Previenen los daños podales Un calzado de calidad y cómodo previene que se produzcan daños en el pie que más tarde se convierten en espolones, juanetes, callos, así como deformaciones importantes como fascitis plantar y problemas en las articulaciones.



Todo en un par de zapatos: comodidad y buen gusto Definitivamente un calzado cómodo es ideal para llevarlo de forma diaria, ya que aparte de ser confortable y beneficioso para la salud le permitirán al usuario mantenerse activo durante todo el día con el menor riesgo de manifestar cansancio en los pies.



Lo mejor es que las nuevas tecnologías se han integrado por completo al sector del calzado, permitiendo que no haya restricciones en ningún modelo de zapatos, para que integren todos los elementos que conforman la estructura de una prenda de vestir elegante y confortable a la vez.



Así que es momento de elegir el zapato más llamativo, el que más guste y el que mejor reúna las características especiales de comodidad.

