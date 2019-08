Bionike explica 5 riesgos de la manicura permanente Comunicae

viernes, 23 de agosto de 2019, 12:42 h (CET) Su economía, secado rápido y el prolongado tiempo que se mantienen "perfectas" son los factores principales por los que cada vez más mujeres se apuntan a la moda de la manicura permanente. Pero ¿se sabe que peligros supone para la salud? La dermatitis por contacto o la descamación en la yema de los dedos son algunos de sus efectos secundarios. Bionike, la firma nº1 de cosmética en Italia, explica 5 riesgos de la manicura permanente y presenta sus productos para mantener las uñas sanas y bonitas A continuación, Bionike, la firma número uno de cosméticos en Italia, expone 5 riesgos de la manicura permanente:

Aparición de alergias o dermatitis: la manicura permanente contiene sustancias como el tolueno, formaldehído, parabenos, colofonia y níquel, productos que pueden producir una reacción alérgica en la piel, como eczemas con mucho picor en el cuello, párpados y otras zonas como las yemas de los dedos, las que pueden, incluso, descamarse.

Los fabricantes de acrilatos y metacrilatos advierten de que estos productos no deberían utilizarse para las uñas, ya que estas sustancias no pueden tocar la piel (y la uña forma parte de la piel), pero se les hace caso omiso.

Daña el aspecto de la uña natural: la manicura permanente puede llegar a teñir las uñas de un tono amarillento o hacer que aparezcan fisuras en las mismas. Además, la retirada del esmalte permanente o semipermanente se realiza con un producto y un utensilio específicos para ello. Este último suele arañar la uña, debilitándola y haciéndola más frágil.

La predisposición genética es importante a la hora de desarrollar este tipo de alergia. Existen personas que pueden desarrollarla en tres semanas, otras en tres años y otras nunca.

Hay expertos que aseguran que si se usa de forma continuada esta manicura, puede enmascarar enfermedades de las uñas o signos de otras patologías sistémicas.

A continuación, Bionike presenta sus mejores productos para uñas:

ONAILS S43 SOLUCIÓN FORTALECEDORA. FRASCO 11ML

Solución multiactiva hidroalcohólica para uñas frágiles con tendencia a romperse fácilmente. Gracias a su fórmula exclusiva, fortalece la estructura ungueal reduciendo las molestias relacionadas con la fragilidad, como la exfoliación en láminas y la rotura de los bordes. No contiene formaldehido y está aconsejado para el tratamiento de las uñas frágiles y finas, con tendencia a partirse en capas y a romperse fácilmente. PVP: 9,57 €

ONAILS ONIX SOLUCIÓN PARA LA ONICOFAGIA. FRASCO 11ML

Bionike presenta su producto para no morderse las uñas. Éste reduce la tentación de comerse las uñas y las cutículas gracias a su especial acción bivalente, elaborada con extractos vegetales y de sabor amargo y picante. Está aconsejado para las personas que tienen la costumbre de comerse las uñas en los momentos de nerviosismo, estrés y aburrimiento. Por su sabor amargo y picante reduce la tentación de comerse las uñas, favoreciendo su crecimiento natural. PVP: 9,57 €

ONAILS CUTICARE LIPOGEL EMOLIENTE. TUBO 10ML

Lipogel que contiene un alto poder emoliente para suavizar las cutículas de las uñas de manos y pies. Gracias a su inmediato efecto ablandador, las cutículas pueden retirarse fácilmente para conseguir un resultado impecable de manicura y pedicura. La presencia de un agente bacteriostático vegetal ayuda a prevenir las posibles inflamaciones de las cutículas o de alrededor del pliegue ungueal. Está aconsejado para aquellas personas a las que les gusta cuidar adecuadamente las uñas de manos y pies y buscan un resultado perfecto de manicura y pedicura. PVP: 11,63 €

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente “gluten-free” y “Child Labor free”, hacen de ella una de las firmas del momento. Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en la física de la Calle Cristóbal Bordiú 48, en el corner de la tienda de la Casa del Fisio (C/ José Picón 11) y en las mejores farmacias. www.bionike.es

