Sophos protege los equipos de seguimiento solar de Soltec frente a posibles ciberataques

miércoles, 21 de agosto de 2019, 15:38 h (CET) El fabricante de ciberseguridad, en colaboración con la consultora tecnológica Lunia, ha aplicado sus tecnologías Next-Gen para proteger tanto la infraestructura mundial como las interrelaciones de los más de 750 trabajadores de Soltec Sophos, líder global en seguridad para protección de redes y endpoints, y Lunia Consultores, consultora informática que ofrece soluciones tecnologías integrales para empresas, han sido elegidos por la empresa Soltec Energías Renovables para proteger su infraestructura de equipos de seguimiento solar, utilizados para mantener los paneles solares perpendiculares a los rayos solares y obtener así su máximo rendimiento.

Soltec es una empresa multinacional que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la energía solar fotovoltaica, opera en diferentes países del mundo como Argentina, Australia, Brasil, Chile, China, Dinamarca, Estados Unidos, España, India, Italia, Israel, México y Perú y cuenta con una fuerza de trabajo formada por más de 750 trabajadores.

Debido a esta dispersión geográfica y a la criticidad en las infraestructuras y servicios del sector industrial, Soltec contó con el asesoramiento y el conocimiento técnico de Lunia para protegerse con las soluciones integrales de ciberseguridad de Sophos. “En esta ocasión, estamos hablando de una empresa global donde es necesaria la conectividad entre sedes que además posibilite que los trabajadores puedan acceder mediante una conexión segura a los proyectos desde cualquier lugar. A estos requisitos de conectividad, también tenemos que sumar, por ejemplo, la exposición que pueda tener un dispositivo IoT como puede ser un panel solar, un termostato o un controlador remoto”, afirma Ricardo Maté, Director General de Sophos Iberia.

Por su parte, Jorge García, IT Global Director de Soltec comenta cuáles son los retos de seguridad a lo que se enfrentaban: “Soltec se concibió como una compañía global y desde sus inicios ha tenido la seguridad como uno de los factores claves para operar en diferentes mercados y facilitar la movilidad de sus trabajadores. Para nosotros, a nivel de seguridad es fundamental cubrir las necesidades de comunicación de los trabajadores, ya que acceder de manera segura a cada proyecto evita la apertura de brechas de seguridad. Por ello, desde el principio hemos contado con soluciones integrales de seguridad sincronizada”.

Para evitar riesgos, Sophos instaló su Firewall XG, una solución perimetral de protección con capacidades de IPS (intrusion protecction system) con las que se rastrean las conexiones y es posible bloquear cualquier conexión no deseada desde el exterior. A esto se le añadió la protección de conexiones seguras mediante VPN, con las que se interconectan las sedes remotas con la central y se facilita el acceso al firewall, garantizado la conexión de cualquier usuario de la compañía mediante el filtrado antivirus en la navegación web.

“Una de las principales ventajas es que trabajamos en todas las sedes con Sophos por lo que todas las comunicaciones y configuraciones son sencillas. Hemos conseguido simplificar las conexiones entre sedes, rapidez de despliegue con los RED y unificar wifis con los AP. Gracias a un mismo hardware Soltec puede cubrir diferentes necesidades, mediante la gestión de wifis hasta el proxy de filtrado web”, comenta García.

