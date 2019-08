Productores de uva de mesa de 5 países visitan Murcia para conocer las variedades de ITUM Comunicae

lunes, 19 de agosto de 2019, 13:46 h (CET) Llegados a Murcia desde Chile, Perú, Brasil, Sudáfrica y Australia para realizar una gira técnica de la mano de Ana Chile y acompañados por Symborg. Han visitado varias explotaciones murcianas de uva de mesa de las variedades de ITUM Un grupo de productores internacionales de uva de mesa ha visitado varias explotaciones de este cultivo en la región de Murcia acompañados por Ana Chile y Symborg para conocer las variedades desarrolladas por la empresa murciana ITUM y las nuevas tecnologías que se están aplicando en su manejo.

Es la 7ª gira técnica organizada conjuntamente por estas entidades para interesarse por el Programa de Mejoramiento Genético en Uva de Mesa de ITUM. El grupo, de en torno a 60 personas, estaba formado por productores, asesores y comercializadores de Chile, Brasil, Perú, Sudáfrica y Australia. Según Manuel Tornel,Investigador Breeder de ITUM “estas giras técnicas son una oportunidad para mejorar la calidad de las variedades de uva a nivel mundial, ya que ITUM cuenta con un programa vivo, que mejora cada día gracias a las aportaciones de los productores”.

Según Esther Gómez, Consejera Delegada de ITUM y copropietaria y directora de Frutas Esther: “Contar con productores de ambos hemisferios trabajando de forma conjunta en el desarrollo y manejo de estas variedades, hará que, durante todo el año, los clientes puedan tener en sus mesas una buena uva”.

Desde Murcia, una región tradicionalmente productora de uva de mesa en España, ITUM se ha convertido en un obtentor de variedades de uva de mesa que ya se exportan a nivel global. Los productores murcianos que habían dado comienzo a la pujanza de este cultivo en la región usando variedades locales, poco a poco fueron dando paso a variedades foráneas, especialmente de California, pero no todas se comportaban bien. Así, en 2002 un grupo de productores, con la colaboración del Instituto Murciano de Investigaciones Agrarias (IMIDA), crearon ITUM: Investigación y Tecnología de Uva de Mesa. Desde entonces esta joven empresa se ha encargado de desarrollar un programa de mejoramiento genético, para tener variedades productivas, de fácil manejo agronómico, y con uvas de buen colorsabrosas y de textura crocante.

Este programa de mejoramiento de la uva de mesa está integrado por 24 empresas socias murcianas y ya ha lanzado al mercado 16 variedades de uva, 15 de ellas sin semillas, incluyendo blancas, rojas y negras. Las últimas dos variedades desarrolladas, Itum15 e Itum16, son además resistentes al oídio y al mildiu y corresponden a una nueva línea de trabajo iniciada por ITUM en 2008 caracterizada por la búsqueda de un cultivo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Así se logró introducir genes de tolerancia a los hongos oídio y mildiu para obtener uvas que no necesiten tratamientos fungicidas y, por tanto, con menos residuos para los consumidores, y con un menor impacto ambiental.

La gira técnica realizada por el grupo de productores internacionales ha visitado varias explotaciones de la región, (actualmente el 90% de los productores de uva de mesa de Murcia están dentro del programa) para comprobar el comportamiento en campo de distintas variedades de ITUM en un momento cercano a su cosecha. Además, los productores han estado acompañados por técnicos de Symborg, con la intención de mostrar a los productores los tratamientos basados en microorganismos naturales que se practican en estas explotaciones.

Luis Fernández, Gerente General de Ana Chile, considera “un lujo poder unir a profesionales de la industria de tantos países para compartir experiencias en la producción de uva de mesa” además, está convencido de que “las variedades de ITUM tienen mucho recorrido, tanto en Chile como en el resto de los países de los productores que han venido a la visita”.

Además de conocer el comportamiento de las variedades de ITUM, los productores tuvieron la oportunidad de conocer las nuevas tecnologías que se están aplicando en las explotaciones y que permiten a los agricultores un recambio varietal más exitoso. Estas nuevas tecnologías incluyen nuevos sustratos mejorados como Plant Bag, una tecnología compuesta por una mezcla orgánica para incrementar el poder de enraizamiento, reduciendo el tiempo de colonización del suelo y aumentando notablemente el tamaño de las raíces asegurando una correcta formación de la planta y el agostamiento de la madera.

Además se utiliza el Modelo Integral Microbiano (MIM) de Symborg que aporta microorganismos exclusivos y seleccionados a la rizosfera de los cultivos para que interactúen entre sí y con las plantas para mantener el suelo vivo, algo que cada vez está tomando más fuerza en la agricultura chilena y peruana, donde la escasez de agua, la mala calidad de los suelos y el agotamiento de los cultivos, obligan a utilizar estas innovadoras herramientas.

