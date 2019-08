Paraguay y Perú: Antigua alianza política y carencia en intercambio comercial

El invaluable trabajo en la diplomacia paraguaya por el Embajador Julio Duarte Van Humbeck enalteció en el 2017 la cooperación económica y política entre el Paraguay y Perú. La histórica postura del Dr. Toribio Pacheco, ex ministro de relaciones exteriores del Perú (1864), en defensa de la soberanía territorial del Paraguay, ha servido como piedra angular en el fortalecimiento del dialogo político entre ambas cancillerías, así también en la organización de actividades culturales y promoción de intercambio comercial.



La amistad entre Perú y Paraguay, ha adquirido una prioridad exclusiva durante la administración del Presidente Horacio Cartes; a pesar de que este último, juntos con el Dr. Carlos Fernández Valdovinos, no han podido penetrar en el sector bancario del Perú para incursionar en los mega-esquemas de lavado de dinero ni mucho menos enviar cargas de cigarrillos de contrabando. Actualmente el Presidente Mario Abdo Benítez, en conmemoración de su primer año de gobierno, ha demostrado desidia, pobre liderazgo en la ejecución de la política exterior Paraguaya, y falta de interés hacia el fomento del dialogo político y cooperación económica con Lima. Solo en el año 2017, el Embajador Julio Duarte Van Humbeck ha organizado más de diez reuniones bilaterales y actividades culturales en Lima. El 21 de abril del 2017, la Embajada del Paraguay en Perú llevó a cabo un acto en conmemoración al 28° aniversario de la entrega del Premio Cervantes a Augusto Roa Bastos, en el marco de los cien años del natalicio del connotado escritor paraguayo.



El 2 de marzo del 2017, los Viceministros de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador Néstor Popolizio Bardales, y del Paraguay, Embajador Óscar Cabello Sarubbi, presidieron la IX Reunión del Mecanismo de Consultas y Coordinación Política Perú-Paraguay, en la ciudad de Lima. Ambas autoridades realizaron una revisión de la agenda bilateral y destacaron el clima de entendimiento y cordialidad en que se desarrollan las relaciones bilaterales; reafirmaron el compromiso de ambos gobiernos para fortalecer el diálogo político y la cooperación bilateral. Los diplomáticos alabaron los importantes logros obtenidos en la III Reunión de la Comisión Mixta de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, organizada en Lima el 28 de febrero (2017).



Igualmente, Popolizio y Sarubbi convinieron en impulsar el intercambio comercial y el flujo de inversiones, una iniciativa estratégica que el actual gobierno Paraguayo no está priorizando las ventajas geográficas del Perú, como viable antesala hacia el incremento de exportaciones en el sur-este asiático.



El alto nivel de diálogo político, se encuentra a la deriva, el actual Gobierno Paraguayo y Presidente Abdo Benítez prefieren encarar las relaciones con Perú bajo el marco multilateral – Alianza del Pacifico y Grupo de Lima – y todavía sigue con perturbada timidez para llevar adelante temas de la agenda bilateral.



El 18 de abril (2017), como reflexión de intensas actividades comerciales y el alto nivel de entendimiento político entre Paraguay y Perú, el Gobierno de Horacio Cartes le otorgo la Orden Nacional del Mérito en el grado de “Gran Cruz” a la Embajadora María Cecilia Rozas Ponce de León, por su destacada labor al servicio de las excelentes relaciones bilaterales.



Durante la gestión de Ponce de León se pudo valorar su dimensión profesional como diplomática entregada a su tarea de estrechar las relaciones, que merecieron un creciente afecto de cercanía hacia el pueblo peruano; la creación de la Cámara de Comercio Paraguayo - Peruana en Asunción y el apoyo que ha dado a la importante Misión Empresarial Paraguaya a Lima en 2016, son logros tangibles.



Para el Ex Canciller Eladio Loizaga “El Paraguay y Perú transitan un excelente momento en su relacionamiento. Buena parte del alto nivel de vinculación es fruto de lo que Embajadora Ponce de León supo cultivar, tanto con autoridades nacionales, así como con importantes referentes del sector empresarial.”



El 22 de mayo de 2017, la Embajada del Paraguay en Lima, realizó el Foro “Conectividad aérea y el impacto en el desarrollo del turismo de fronteras.” El Embajador Julio Duarte Van Humbeck participó en el conversatorio: “La simbiosis entre turismo y la conectividad aérea en zonas de frontera”, donde destacó el crecimiento sostenido del sector de turismo en el Paraguay, y el mejoramiento de su conectividad aérea.



En el ámbito comercial, el convenio MERCOSUR-Perú, suscrito el 30 de noviembre del 2005, entró en vigencia el 6 de febrero (2006). Su principal objetivo es “establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios,” dicho acuerdo goza el 100% de liberalización comercial desde enero (2019). En materia de intercambio comercial entre el MERCOSUR y Perú, el principal socio comercial del Perú en el 2015 fue Brasil, seguido por Argentina y en el último lugar se ubicó Paraguay.



Es tarea del actual Gobierno paraguayo en reanudar los vínculos estratégicos con el Gobierno Peruano a modo de que el próximo año tengamos convenios en materia de comercio y seguridad regional, que beneficiarían la inserción de los productos agropecuarios paraguayos y combatir el crimen transnacional.